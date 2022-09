La planta para residuos plásticos en Noreña queda paralizada, anuncia el gobierno local

El proyecto para construir una planta experimental de pirólisis de residuos plásticos en Noreña ha quedado paralizado. Así lo comunicó ayer el gobierno local, que detalló que el propietario de los terrenos en los que se iba a desarrollar la instalación, "nos ha comunicado que ha decidido renunciar al contrato debido a su disconformidad con algunos aspectos" de la iniciativa.

"De igual manera, nos ha dado su permiso para difundir esta información para evitar malentendidos y tranquilizar a los vecinos que habían mostrado su preocupación", añadieron desde el ejecutivo, de Independientes por Noreña (IPÑ).

Los responsables municipales, "ante este nuevo escenario", quisieron aclarar "sus gestiones de las últimas semanas", destacando que, "en primer lugar todas las actuaciones emprendidas por el Gobierno local se han hecho desde un estricto respeto a la legalidad y a los plazos administrativos".

"En lo referente a la operación de compraventa de los terrenos, el Ayuntamiento no puede interferir, como tampoco podría hacerlo en el caso de que cualquier otro vecino del concejo decidiese vender su casa o un terreno. En cuanto al proyecto de instalación de la planta experimental de pirólisis, el proyecto estaba en plazo de alegaciones y desde el equipo de Gobierno lo que se hizo fue presentar la correspondiente consulta relativa al grado de cumplimiento de las garantías sanitarias y medioambientales. Esto no quiere decir que el Gobierno local se quedase de brazos cruzados. En estas semanas, el contacto con las otras partes ha sido constante, y también se ha mantenido una reunión con vecinos que querían más información sobre el proyecto", explicaron.

"Por lo civil y lo criminal"

"Se han hecho, lisa y llanamente, gestiones políticas para garantizar el bienestar y la salud de los noreñenses, pero siempre desde el respeto a la legalidad", destacaron desde el Ayuntamiento para recordar que, de no obrar así, "estaríamos incurriendo en las mismas prácticas caciquiles que Independientes por Noreña ha venido a erradicar y que algunas fuerzas políticas que formaron parte de gobiernos pasados querrían perpetuar". El gobierno local lamentó que "la respuesta a nuestras gestiones por parte de la oposición ha sido la mentira, el insulto, la difamación y un intento barriobajero por echarnos encima a los vecinos con un populismo de marca blanca que solo busca enmierdar el debate político y dividir a los noreñenses". A juicio de los responsables municipales, hay partidos que llevan dos mandatos "intentando tumbar a este Gobierno por lo civil y por lo criminal, una estrategia de la que esta última campaña difamatoria no es más que un nuevo capítulo y tememos no será el último".

La pasada semana, hasta un centenar de vecinos acudieron al Ayuntamiento para exigir información sobre el proyecto y mostrar su rechazo ante la iniciativa.