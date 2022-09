Los ecologistas alertan de que la planta de residuos de Noreña puede ir a otro concejo

Los ecologistas celebraron ayer que el proyecto para construir una planta experimental de pirólisis de residuos plásticos en Noreña haya quedado paralizada, tal y como comunicó el Gobierno municipal este lunes. Fue después de que el propietario de los terrenos en los que se iba a desarrollar la instalación decidiera desistir debido a su "disconformidad con algunos aspectos" de una iniciativa que había generado una importante polémica vecinal.

"De no ser por nuestro aviso, los vecinos no se hubiesen enterado hasta que saliera el humo por la chimenea de la autorización que el Ayuntamiento quería dar a esta planta incineradora rodeada de viviendas y de centros escolares y deportivos", subrayó el portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, Fructuoso Pontigo, quien advirtió de que "cuando pase este revuelo, mucho nos tememos que el proyecto se intentará colar en otro Ayuntamiento en el que los vecinos no tengan la sensibilidad que han demostrado los de Noreña". Para Pontigo, "la pirólisis es un proceso de incineración que, como todos los procesos de valorización de residuos, tiene grandes impactos". "Durante la combustión y el enfriamiento de gases se generan de forma descontrolada gran cantidad de sustancias químicas con potenciales efectos nocivos para la salud, el medio ambiente y extremadamente peligrosas como son las dioxinas o los furanos", añadió Pontigo.

Por su lado, Izquierda Unida (IU) emitió ayer un comunicado en el que "felicita al propietario de los terrenos por entender mejor que el propio equipo de Gobierno que no conviene enfrentarse a los intereses legítimos de todo un pueblo". Para la coalición, "es una pena que no hayan trascendido qué aspectos del proyecto han generado su disconformidad".

En todo caso, IU alerta de que "desgraciadamente, el expediente de solicitud de licencia sigue vivo". Y es que, a su juicio, "la mera declaración de intenciones, aunque sea la del propietario de los terrenos, no resuelve ni extingue dicho procedimiento".

"Nuestra labor como parte de la oposición en el Ayuntamiento será evaluada por los electores en su momento, como la de todos los que se presenten a las elecciones, pero cuestionar nuestra honestidad, capacidad y coherencia no deja de ser otro síntoma de que algo va muy mal en el Gobierno".