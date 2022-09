Villaviciosa talla el Portal

Las maquetas de madera de las principales edificaciones de Villaviciosa que ha elaborado el artesano local Roberto Fernández, de ochenta años de edad, serán protagonistas en las fiestas del Portal gracias una exposición que podrá verse en la Casa de los Hevia hasta el día 30 de este mes, en horario de 10.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 18.00 horas. La muestra es el resultado de una afición a la que Fernández se ha entregado especialmente tras su jubilación y durante el confinamiento, pero que cultiva desde muy joven. Trabajó de aprendiz de carpintero con el maestro artesano maliayés Manolo Cuadra, al que considera el mejor tallista que ha conocido y seguramente de los más notables que ha habido en Asturias. Hasta ahora, Fernández sólo había realizado una exposición en El Pasaje

Esta colección de maquetas en madera de gran realismo incluye algunos de los monumentos más emblemáticos de la Villa como son la Casa España, el Ayuntamiento, la Casa de los Hevia, el Teatro Riera con su plaza o la escultura de la Manzanera. También es autor Roberto Fernández de obras de marquetería, en las que recrea escenas cotidianas de Villaviciosa. Ahí aparecen las fiestas del Portal, la Semana Santa, esculturas como "La exaltación de la manzana" y monumentos como el Conventín de Valdediós o la iglesia de la Oliva. Se trata de un trabajo que ha sido reconocido por la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa (Cubera) “como admirable obra hecha con un cariño hondamente sentido a Villaviciosa". Ahora, el Ayuntamiento ha considerado del "máximo interés organizar la exposición, incluida en el programa de las Fiestas del Portal de este año, para que esta labor pueda ser conocida y reconocida". "Es un orgullo", indicó ayer el alcalde, Alejandro Vega, en la presentación de la muestra.

En un reportaje publicado por LA NUEVA ESPAÑA, este maquetista autodidacta aseguraba que la afición a la que se dedica "en cuerpo y alma" le ocupa varias horas al día. "Esta es mi pasión y una terapia que me relaja y me mantiene ocupado haciendo lo que más me gusta. Un entretenimiento que casi me hizo olvidar la pesadilla del covid", subrayó.

Lo cierto es que Roberto Fernández conserva buena vista y asegura que no necesita gafas para los trabajos. "Tengo buena visión de cerca y mucha paciencia. Soy muy minucioso al hacer las pequeñas piezas que simulan las piedras, ventanales, tejas de la cubierta y otros muchos detalles de cada edificio, donde las bases están hechas con cartón pintado. Por ejemplo, la Casa de los Hevia casi me gusta más por detrás que por delante”, añadió el maliayés.

La exposición será uno de los principales alicientes de las fiestas del Portal, que se abren mañana con el pregón del farmacéutico y escritor José Villazón.