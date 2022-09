José Villazón abre las fiestas del Portal con un canto a la "buena vecindad"

"Probablemente, la mayoría consideramos la danza lo más significativo de les fiestes. Y dentro de ella a mí me resultan especialmente emotivos los versos finales: A los pies de la Santina, esti ramu Dios quiera que reverdezca de añu en añu. Pues que el ramu sea esti sentimientu de buena vecindad, de comunidad, de acompañarnos los unos a los otros, de apreciar y cuidar lo nuestro, y de mantener la personalidad de la Villa para seguir disfrutándola tal cual la amamos". Así cerró el farmacéutico José Villazón –justo antes de reclamar "sidra pa todos"– el emotivo pregón con el que anoche dieron comienzo las fiestas del Portal de Villaviciosa.

Fue el del expresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias un discurso en el que se mezclaron recuerdos personales ligados a la Villa y a sus fiestas con alabanzas al tejido humano del concejo y a sus potencialidades. "En esta plaza del Güevu jugábamos al balón, comíamos pipes y apostábamos si pasaríen por la carretera general más coches blancos o más coches rojos, más seats o más renaults. De aquellas, la plaza del Güevu no requería explicación para su nombre: con su fuente o pilón circular en el centro a modo de yema, y las puntillas de la clara que serían los bancos de las esquinas y el murete que lo perimetraba. En ella aprendí a andar en bici con mi güelu como asistente", afirmó el pregonero, que también tuvo palabras para sus primeras vivencias en el Portal: "El tren de la bruja estaba guay, qué excitación entre la sirena de arranque y la de fin. Y aquellos buenos señores que hacían de bruja, algunos no se sabe si daban más miedo con careta o cuando se la quitaban. El tiro de Marcelino: pagaría cien euros por uno de aquellos carteles que explicaban el palillo".

También dejó Villazón "dos pinceladas" sobre su labor en la farmacia. "Como el resto de compañeros del concejo, nos dedicamos a atender las necesidades de la población en torno a los medicamentos. Me gusta mi trabajo y además, me conecta con las personas, me permite aprender cada día de todo el mundo. Honestamente, siento que recibo mucho de la gente, me siento muy afortunado y agradecido. María, hermana y cotitular: contigo no me tocó la Lotería… me tocó el Euromillón. Pablo, hermanu: los que no te conocen saben de ti que eras un crack en el fútbol y el fútbol sala… los que te conocemos sabemos que eres un crack en todo lo demás".

Por su parte, el alcalde, Alejandro Vega, subrayó que la organización de unas fiestas "siempre es tarea compleja y, muchas veces, ingrata". "Pero necesitamos las fiestas. Y las necesitamos, de nuevo en estos tiempos, de nuevo difíciles, cuando tenemos una guerra otra vez en Europa, que está asolando la población de Ucrania, y con una grave crisis económica desatada, de muy incierta evolución", estimó Vega. "Sin duda, necesitamos un respiro para poder seguir adelante. Y creo que el ejemplo de la solidaridad despertada para combatir la pandemia, para ayudar al pueblo de Ucrania y, ahora, para afrontar los efectos de la crisis, ayudando a quienes más lo necesiten, debería ser nuestra guía para afrontar este nuevo tiempo y difícil", añadió el regidr en su alocución.

Seguidamente, tuvo lugar la presentación de las "reinas" y los "reyes" de las fiestas. Son Nuria Huerta, Alberto Álvarez, Carla Vieira e Iker Cueli. La velada se cerró con una espectacular proyección sobre el Camino y verbena. Hoy a mediodía, en el Teatro Riera, Marcelino García Toral será nombrado hijo predilecto. La tarde estará dedicada al deporte con la disputa del LXXXIV Circuito Ciclista Nacional Nuestra Señora del Portal y la LXXVI Regata de Piraguas Ría de Villaviciosa en El Puntal. También se celebrará el XXIV Certamen Coral Capilla de la Torre a las 20.00 horas en el Teatro Riera. El fin de fiesta será a cargo de Nando Agüeros en la plaza del Ayuntamiento a las 23.30 horas, con verbena.