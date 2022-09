Marisa López, poeta del alba en Candás: "Hablaré de todo lo que representa la mar"

El mar Cantábrico y todo lo que significa para Candás volverá a tener su merecido homenaje este miércoles en el muelle de la villa carreñense. Con las farolas todavía encendidas, a primera hora de la mañana, o a última de la madrugada, según el observador, tendrá lugar la tradicional Alborada. Marisa López Diz, poetisa asturiana, será la encargada de recitar los emotivos versos con los que se rendirá un emotivo recuerdo a las vidas que se llevó la mar, con los primeros rayos de sol iluminando el muelle candasín. "Me siento muy honrada y muy feliz de recibir este reconocimiento", señala.

López Diz ya tiene perfilado el poema que recitará y las líneas que seguirá en el acto más tradicional y arraigado de todos los que se dibujan en las Fiestas del Cristo que se están celebrando estos días en la villa carreñense. Un poema que se nutre de las imágenes que se acumulan en la retina de la autora. "Hablaré sobre mis recuerdos en Candás. Mis primeros recuerdos de verano están muy asociados al concejo de Carreño, era una cita obligada de mis veranos. Tengo muchas imágenes de infancia asociadas a Carreño y a Candás. El poema irá dedicado a todo lo que representa la mar. Todo lo que hay y todo lo que se necesita cuando se quiere conocer la esencia del pueblo marinero y lo que significa el mar", explica.

López Diz nació en Gijón en 1970 y es licenciada en Filología Hispánica. Escribe tanto poesía como narrativa y cuenta con medio centenar de premios y menciones tanto en el Principado como a nivel nacional. Su labor creativa no queda ahí. Se prolonga también a la música, ya que forma parte del dúo musical "Mestura", que cuenta con cuatro trabajos discográficos. Precisamente la música también tendrá un protagonismo especial durante la Alborada, con una canción compuesta para la ocasión y que irá dedicada a Candás.

Pese a no ser natural del concejo, los recuerdos de la infanncia se acumulan para López Diz: "Me acuerdo de ir a Perlora y comer la empanada y la tortilla en el prao y corretear por la playa buscando bígaros. También de ir a Candás a comer las sardinas y ese olor siempre a mar. También recuerdo la alegría que se vivía en el pueblo. Cuando iba era muy pequeña y cuando fui creciendo acudía a algunas fiestas. Ya perdí la rutina de ir todos los veranos, pero siempre me acuerdo de una foto que tengo en un álbum y que me despierta todos esos recuerdos".

Ahora le tocará ser protagonista en el que posiblemente sea el acto más solemne y emotivo de la localidad. "La Alborada de Candás es algo intrínseco a todo el pueblo. Todo lo que representa es algo muy guapo. El homenaje a toda la gente que perdió la vida en el mar y el mar como fuerza viva y como vida. Que la gente está unida sentimentalmente a Candás, que no se puede entender Candás sin mar. Estoy muy feliz y quiero agradecer muchísimo este reconocimiento",incide la poetisa.

La jornada arrancará mañana, miércoles, a las siete de la mañana, con la recepción de autoridades amenizada por la Banda de Gaitas. A las 07. 30 horas será el pregón al Alba en la zona del muelle candasín, para posteriormente dar paso a los toques de oración, a las canciones marineras y a la salida al unísono de los barcos del puerto a la mar a depositar flores y una corona sobre las aguas del Cantábrico.