"La celebración de la fiesta del Ecce Homo lo es todo para la gente de Noreña"

Menchu Cabeza Menéndez es la hermana mayor de la Cofradía del Nazareno del Ecce Homo de Noreña, una entidad de solera que se encarga de la organización de las actividades religiosas que constituyen el centro de los festejos de la Villa Condal. Un cargo que ocupa desde hace más de 20 años, en un colectivo integrado por una mayoría femenina (seis mujeres), junto con dos varones y el párroco, Pedro Tardón. Gracias su tesón y esfuerzo, Noreña se convierte en el epicentro de una devoción de multitudes, con la procesión de la "Bajada del Santu" desde la capilla de La Soledad hasta el templo parroquial y la subida de vuelta, que tendrá lugar el próximo domingo, como citas indispensables.

–¿Qué tiene de especial el Ecce Homo de Noreña?

–El Ecce Homo para la gente de Noreña lo es todo. Para nosotros de hecho es el "Ecce Homín", y hay mucha devoción, incluso entre las personas que no son muy creyentes. Ocurre como con la Santina, que la gente lo reconoce como propio independientemente de la fe. Por eso es tan especial para todos, y de manera específica para los que somos de Noreña de toda la vida. Prueba de ello es la grandísima cantidad de gente que acude a las procesiones, y que también asisten de forma diaria al rezo del Rosario y las misas de la novena en su honor.

–Vuelven a la normalidad en las celebraciones tras la pandemia...

–Esperamos que sí, y eso parece por lo que estamos viendo. Fueron dos años complicados en los que no hubo nada, y además de las fiestas grandes también esperamos poder recuperar la misa de los domingos en la capilla del Ecce Homo a las diez a la mañana, que fue suspendida con la pandemia. En cuanto suba la imagen de vuelta, confiamos en normalizarlo todo.

–¿Esperan seguir batiendo récords de asistencia a las procesiones?

–La Bajada ya fue un éxito, fue tremendo y esperamos que el domingo la gente responda otra vez. La primera procesión es siempre impresionante, porque al ser nocturna hay mucho recogimiento, es una experiencia única para todos los fieles asistentes.

–¿Tienen relevo en la Cofradía?

–Somos todo gente mayor, la gente joven no se anima. Necesitamos dar un toque de atención, porque los de menos edad no acaban de arrancar y es urgente contar con personas nuevas con ganas de trabajar y de hacer cosas. Es una tradición que no podemos perder, las fiestas del Ecce Homo son un emblema para Noreña y no queremos que desaparezca la organización como hasta ahora, hay que implicar a la gente. Nos ha pesado el hecho de no haber hecho asambleas desde hace dos años por el coronavirus, y ya va siendo hora de que podamos meter un poco de aire fresco. No podemos olvidar que somos 800 socios y necesitamos la colaboración de todos.

–¿Qué proyectos tienen de futuro?

–De momento queremos pintar, porque hay mucha humedad en la capilla al estar tanto tiempo cerrada. La carroza del Ecce Homo también necesita restauración, porque se le ha caído alguna pieza, y tenemos que revisar el tejado, que lleva mucho tiempo sin mirarse y se notan las humedades.