Hermenegildo Fernández: "El Cristo es una riqueza para Candás, para Carreño y toda Asturias"

"El Cristo de Candás no es poca cosa, lo digo yo". Hermenegildo Fernández es una de las personas que más vive las Fiestas del Cristo de Candás. Unas fechas especiales para el pueblo, con celebraciones que ya arrancaron el pasado sábado, prolongándose hasta el próximo viernes. Y uno de los ejes de las fiestas siempre es el tradicional porfolio que cada año se edita y se presenta oficialmente. Fernández, miembro del consejo de redacción, no faltó a la cita.

La publicación que acompaña la festividad alcanza en esta ocasión la quincuagésimo séptima edición y ayer, día de su puesta de largo, las colas se sucedieron durante toda la jornada en el Teatro Prendes para poder hacerse con uno de los mil ejemplares que salen a circulación de manera gratuita.

El porfolio continúa consolidándose como uno de los referentes de las fiestas del Cristo, y en esta ocasión son 90 páginas de historias, fotografías y sobre todo de "mucha tradición candasina". Una publicación que va más allá de las propias celebraciones y que se ha convertido en un indispensable en la villa, como resume Hermenegildo Fernández. "El porfolio no solo queda en Candás. Llega a Asturias, España y a otros países. Estuve hace poco en el Centro Asturiano de Madrid y tenían ejemplares. Sirve de plataforma a las fiestas del Cristo de Candás y tiene una relación especial con los candasinos. Para los de Candás esto es algo realmente importante. El porfolio siempre buscó la excelencia y el dinamismo. No ser simpre igual y que no escriban siempre los mismos", explicó.

Después de que en 2020, por primera vez, no se editara por la pandemia, y de que el año pasado se retrasara la entrega a octubre por las restricciones, ya se recupera la tradición habitual de entregarlo justo con las fiestas. La financiación vuelve a ser habitual, después de que el Consistorio asumiera la totalidad durante los años de pandemia.

La historia y los relatos de Candás siguen escribiéndose y continúan a buen recaudo en el porfolio, que tiene un carácter especial en la villa, como resume Fernández: "Si lo lee un marinero, que hay pocos pero alguno queda, suelta las lágrimas. Si lo lee alguien de fuera, le hará ver como mínimo que hay un Cristo en Candás y que es una riqueza para Candás, para el concejo y para Asturias".