Candás cumplió con la Alborada y el homenaje a los marineros

Era todavía noche cerrada cuando la comitiva comenzó a descender por El Paseín hasta el muelle. Un camino que en Candás, antaño de madrugada, recorría primero el mozo encargado de ir despertando a los pescadores, que uno a uno iban abandonando sus casas para dirigirse a la tarea diaria. Hubo algunos que no volvieron y que fueron víctimas del mar. A ellos, a esos pescadores que salieron a faenar y no regresaron, se recuerda cada año en el día del Cristo, en la tradicional Alborada que se desarrolla con la salida del sol. Ayer se cumplió con la tradición en unos actos que estuvieron llenos de emotividad y de la solemnidad que los caracteriza.

La jornada arrancó a las siete de la mañana, cuando un centenar de fieles echó a andar en dirección al muelle, encabezados por las autoridades y por Marisa López Diz. La escritora asturiana era una de las grandes protagonistas de la jornada, ya que como Poetisa al Alba fue la encargada de los versos escritos en asturiano y pensando en todo lo que la mar significó para Candás. "A quien quiera conocete diré-y qu’aprienda a escuchar el to llatíu, el ruxerrux del to corazón, enredáu n’algues y piedrines, la voz afogada de quienes yá nun tán equí, de quienes llevasti contigo como una amante despechada devolviendo’l so recuerdu na blanca espluma de les foles", recitó.

Los primeros rayos del sol asomaban y con ellos, todavía anaranjado el cielo, se iluminaba también el mar. La emoción embargó a los presentes cuando se entonó la canción "Marinera". Todavía quedaba la habitual ofrenda en alta mar. Los barcos ya aguardaban en las recogidas aguas del puerto, preparados para partir más allá del dique y lanzar claveles y una corona al agua en memoria de los fallecidos. En esta ocasión el patrullero de altura "Arnomendi" de la Armada, acompañó desde la distancia.

La poetisa López Diz también compuso una canción que interpretó junto a Luis M. Suárez. El tema compuesto para la ocasión se llama "Candás, Alma Marinera".