Noreña se rinde a María Río, pregonera del Ecce Homo: "Aquí quiero volver siempre"

Es el Ecce Homo una celebración especial en el corazón de todo noreñense que se precie de ello. Y en el caso de María Río Presa, vicepresidenta y directora general de Gilead España, una de las compañías más destacadas del sector farmacéutico en nuestro país, hija de la Villa Condal y pregonera de las fiestas de este año, ha sido además una ocasión perfecta para realizar un paseo sentimental por las vivencias de la infancia y los recuerdos familiares.

Así lo dejó ayer de manifiesto durante la lectura de unas emocionantes líneas, plagadas de referencias a las personas que poblaron sus años en Noreña. "Para mi padre el Ecce Homo representaba lo más solemne, mucho más que una institución. Heredó esa devoción de su madre, quien rezó ante esta imagen y ante las que le precedieron. Era para él el centro del año, y no admitía discusión; había que acompañarlo en procesión por las calles adornados con las mejores galas", indicó emocionada tras recordar que su progenitor, Manolo, "hace 7 años ya que tristemente nos dejó". "Y mi madre, Olvido, vive perdida en el fondo de sus recuerdos, donde no tengo ninguna duda, el Ecce Homo ocupa un lugar preferente entre ellos".Fue el punto de arranque de una intervención como pregonera que "he recibido como si fuera la mayor distinción, aquí, en mi pueblo. Y lo siento como un inmenso honor y con toda la responsabilidad que merece", subrayó, antes de iniciar un recorrido emocional por "los recuerdos de una niña que se fue interna a Oviedo, y para la que desde ese momento, Noreña se convirtió en el refugio de las memorias de su feliz infancia y adolescencia. Y también el lugar a donde sé que tengo que volver siempre".

Un refugio en el que "si me dejo llevar por mis recuerdos, vuelvo a mi casa de la calle del Fontán, donde más que vecinos tuve familia, y veo a Sotero, mi querido amigo de la infancia, con quien jugué y recorrí en bici cada esquina de esta bendita villa", enumeró, antes de recordar cómo acudía a ver el montaje de las tómbolas y las atracciones que llegaban cada año, y cómo su madre preparaba las mortajas que se pondrían en la procesión "que tenían que estar frescas y curiosas".

Todo ello antes del concierto del sábado en el Quiosco de la Música, porque "me encantaba escuchar la que interpretaba la Banda y después tomar el aperitivo allí cerca"; y antes también de las opíparas comidas a base de "la fabada, los callos, los chorizos, el lacón... Creo que el mayor milagro de esos días es que no sufriéramos ningún empacho", bromeó la pregonera.

María Río, designada por LA NUEVA ESPAÑA "Asturiana del mes" de junio por su brillante trayectoria en el sector farmacéutico, se emocionó también explicando cñomo el domingo, día grande de las fiestas, "mi padre me esperaba con su mejor traje e íbamos a la salida de misa a buscar a mi madre". "Después subíamos en procesión a acompañar al Santo hasta su Capilla. Siempre me sorprendió el respeto de todos al pasar la imagen". Las carrozas, el baile del caldo, los amigos y vecinos ocuparon y ocupan un lugar especial en el corazón de María Río Presa, que puso de relieve que "no tengo palabras para explicar lo orgullosa que me siento de ser parte de esta tierra, de haber nacido aquí y tener mis raíces en una villa tan única y singular, orgullosa y emprendedora".

Una patria chica en la que "aspiro a estar cada vez más tiempo" y en la que ayer recibió la ovación unánime del público congregado en los jardines del Ayuntamiento para escuchar sus palabras, antes de proceder a coronar a las reinas de este año: Candela Noval y Carmen Menéndez, y de engalanar la estatua del Gochu con el pañuelo de las fiestas.