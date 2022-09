El Valle, plató de televisión con la marañuela como estrella

Las marañuelas son una típica seña de identidad de Carreño. En lo que respecta a la gastronomía, es uno de los productos estrella del concejo, con fama que trasciende fronteras locales y que tendrá un nuevo impacto nacional en las próximas semanas. Y será así porque Julio Bienert, más conocido como el chef Julius, ha hecho parada recientemente en la parroquia de El Valle para cocinar con Monste Vega, vecina de la zona con el plan de que la grabación pueda ser parte del programa que se emite en el Canal Cocina en el que va realizando un recorrido gastronómico por las diferentes rutas del Camino de Santiago.

Un Camino que cruza Carreño desde el Monte Areo hasta Tabaza, atravesando varias de las parroquias del concejo. Una de ellas es El Valle, y en esa se detuvo el chef Julius para cocinar con esta maestra de inglés jubilada del IES de Candás, vecina de la parroquia que vive en Casa Varela y que fue guiando a la hora de elaborar la receta. "La verdad que fue una experiencia muy interesante. Tengo que ser sincera, no lo conocía a él ni al programa, porque no tenemos el canal en la tele, pero fue una gran experiencia", señaló con Montse Vega.

El programa se grabó en la Llosa de Roré, apartamentos rurales que fueron construidos en lo que antiguamente era el establo de la casa familiar. Se realizó en exteriores, en el jardín, y es que el sol permitió y favoreció las escenas. "Lo hicimos en exteriores, aunque teníamos un sitio preparado por si acaso llovía, pero como respetó el tiempo lo hicimos en el prau. Tanto él como todo el equipo de grabación fueron muy majos. Es una experiencia muy buena, que no te imaginas y muy interesante. Ves el antes, el durante y el después. No me hicieron sentir nerviosa. Había hablado con la chica de la productora, y desde el primer momento fue como si los conociera de siempre", añade Vega.

"Reivindicar lo nuestro"

A la hora de elegir la receta, pocas dudas hubo, teniendo en cuenta lo que la marañuela representa en la zona: "Cuando me lo propusieron, pensé en las marañuelas, hay que reivindicar lo nuestro".

Está previsto que el programa se emita en el Canal Cocina a lo largo del próximo mes de octubre. El argumento del mismo gira en torno al Camino de Santiago y el chef Julius Bienert va recorriendo tramos en busca de sabores tradicionales y sorprendentes que se va encontrando por la ruta. En total, recorre 800 kilómetros.

La del concejo de Carreño no fue la única parada que hizo en Asturias el popular y televisivo cocinero. También estuvo en otras localizaciones de la región en diversos municipios como el de Llanes, Ribadesella, Gijón, Avilés, Cudillero y Valdés.