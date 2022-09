La procesión de subida del Ecce Homo convocó ayer a miles de personas en Noreña que realizaron el trayecto hacia la ermita de La Soledad en un silencio sobrecogedor. Porque el camino acompañando a la imagen es un momento de recogimiento interior y esta actitud es además una muestra de respeto y devoción. Antes de que el paso iniciara el recorrido, el sacerdote y misionero en Burundi Luis Meana, que presidió la misa previa, invitó en su homilía a echar una mano a quien lo necesita y a disfrutar de la vida con las cosas importantes, la familia y los amigos. A la vez, no dudó en censurar con dureza el acaparamiento de riquezas y los excesos de los que más tienen a costa de las personas pobres.

"No podéis compatibilizar a Dios y al dinero. Jesús no dice que el dinero no sea necesario, lo que sí critica, lo que sí machaca, es la acumulación, la obsesión por el dinero", afirmó en la eucaristía celebrada en la iglesia de Santa María de Noreña, donde hubo dos apagones de luz y un susto con una pequeña caída sin consecuencias. En el sermón, el cura misionero incidió en que el afán de riqueza convierte a las personas "en verdaderos tiranos" y "envenena" sus relaciones. Censuró "los atropellos a los que no tienen nada" y lamentó que "lo que es claro es que los pobres valen menos que el dinero y los caprichos de los ricos".

La misa, cantada por el Orfeón Condal, puso la emoción a flor de piel de los numerosos asistentes, muchos siguiendo de pie la celebración, que fue cooficiada por el párroco de Noreña, Pedro Tardón, el sacerdote Alberto Torga y el capellán castrense, Juan Luis García. Finalizada la celebración religiosa, los cofrades del Jesús Nazareno Ecce Homo de Noreña sacaron la imagen del templo en una operación seguida de cerca por la numerosa multitud. "Hubo mucha gente, siempre suele ser así porque hay mucha devoción al Ecce Homo, este Nazareno es milagroso y por eso viene tanta gente", explicó la cofrade mayor, Menchu Cabeza.

En los primeros bancos de la iglesia había miembros de la Corporación municipal, representantes políticos de otros municipios, diputados de la Junta, así como mandos de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Ejército, con el comandante militar de Asturias, el coronel Pedro Luis Gutiérrez Alcalá, presente en la cita. Los representantes públicos encabezaron con los sacerdotes la procesión, que recorrió las calles de la Villa Condal, a rebosar de gente.

En la plaza Constitución, la banda de música Condado de Noreña recibió a la imagen tocando el himno de España, momento en el que las autoridades militares y policiales se cuadraron. El paso siguió con la lectura del viacrucis a lo largo del recorrido hasta su llegada a la ermita de La Soledad, donde fue recibido con voladores y con el himno de Asturias a cargo de la banda de gaitas Villa y Condáu de Noreña. Al finalizar, la cofradía del Jesús Nazareno Ecce Homo soltó 83 palomas al cielo.

"Fue una de las procesiones con más gente de los últimos años sin duda", celebró la teniente de Alcalde, Ana González. Un día solemne bendecido con un soleado cielo. El mismo que esperan hoy en Noreña para celebrar la comida campestre en Los Riegos.