Los vecinos de la urbanización de Villaviciosa de la zona de la calle Carlos Ciaño Canto solicitarán al Ayuntamiento la instalación de dos cámaras de seguridad tras los asaltos a varias viviendas que se produjeron en fechas recientes. Según explicaron ayer los afectados, esta pasada semana "entraron en varias casas". En un caso "accedieron a la vivienda sin importarles que dentro estuviesen sus propietarios". "Ya da igual que se tenga alarma o no, que estés en casa o no", señala una de las personas de la zona, que incide en la "situación de inseguridad y miedo permanente" en el que viven. Recuerdan que ya el año pasado hubo otra oleada de asaltos y que no es la primera vez que sucede. Hoy, lunes, quieren reunirse con los responsables del gobierno local para reclamar la instalación de las cámaras de seguridad en el entorno. "No se puede seguir así, ya no sabemos cuándo van a entrar en más casas y el miedo es mucho", inciden.