La de las fiestas del Ecce Homo de Noreña es una comida campestre a la que no se debe faltar. Se trata de uno de los actos más animados y familiares de las celebraciones de la Villa Condal. Ayer, tras una espera de dos años obligada por las restricciones del covid, los noreñenses disfrutaron de nuevo de su jira en el parque de Los Riegos con un tiempo excepcional y ambientación a base de gaita y tambor. "Aquí hay dos cosas sagradas, las fiestas del Ecce Homo y la del Picadillo. Es algo que llevamos muy adentro. Yo estoy afincado en Noreña, pero desde que llegué me sentí uno más", afirmó Nacho Fernández.

La Sociedad Noreñense de Festejos (Sonofe) repartió desde el mediodía y hasta bien entrada la tarde un total 1.300 bollos de chorizo, más otros veinte elaborados con harina sin gluten para celíacos. Todos con su correspondiente botella de vino. Pero los noreñenses ya venían preparados de casa con multitud de viandas típicas de las romerías, como tortillas y empanadas, para juntarse y disfrutar con familiares y amigos.

Así lo hizo Manuel Carballeira, vecino de Noreña desde 1982, que tenía a familiares de Galicia invitados. "Vienen todos los años al Ecce Homo, ya no pueden faltar porque me casé aquí y ya soy medio noreñense", comentó orgulloso. Al almuerzo campestre, que antaño era una merienda, acuden muchas familias al completo y también grupos de amigos con todas las ganas de pasarlo bien. "Este día lo disfrutamos siempre en pandilla y viene mucha gente de fuera", afirmó Graciela Álvarez, de la pandilla "Les culebres".

Para otros era la primera vez en la comida campestre del Ecce Homo. El caso de la noreñense Vanesa Rubio, quien por trabajo nunca puede asistir a la jira. "No me suele coincidir bien, pero hoy (por ayer) sí. Lo estamos pasando muy bien. El tiempo acompaña y el ambiente es excepcional, así que no se puede pedir más", señaló.

Todos estaban encantados de regresar al parque de Los Riegos y algunos, incluso, estaban allí a primera hora para coger sitio bajo los árboles, a la sombra. Otros lo dejaron para más tarde. "Al final, nos ponemos siempre en el mismo sitio porque no madrugamos y ya no hay ni una sombra cuando venimos", señaló entre risas Mónica Cuesta.

Durante el reparto del bollo en Noreña hubo un momento muy especial dedicado al jefe de la Policía Local, Eduardo García Areces, que estaba de servicio y de cumpleaños. Miembros del equipo de Gobierno municipal, de la sociedad de festejos y vecinos en general le cantaron el "Cumpleaños feliz" y le felicitaron por sus flamantes 57 años. La tarde continuó con largas sobremesas entre charlas y anécdotas. Los más pequeños de la casa disfrutaron de juegos tradicionales. También hubo partido de fútbol y verbena a cargo del "Grupo Beatriz", ya de noche, en el centro de la Villa Condal.

Las fiestas del Ecce Homo aún tienen mucho que dar hasta el próximo sábado, día 24, con el tradicional desfile folclórico y de carrozas. Hoy habrá actividades infantiles con "holy party" y chocolatada en la Casa de Cultura, desde las 17.00 horas, así como una representación del ciclo teatral Ecce Homo a cargo de "Teatro Carbayín" en la sala polivalente La Plaza, a partir de las 20.00 horas. Mañana actuará "Teatro al hórreo" con la obra "Soluciones bajo cero". El jueves, "Teatro Kumen" pondrá en escena "La Nona". El viernes será el turno de "Teatro San Félix de Valdesoto" con "Rufa". En esa jornada también habrá "paintball" para los niños y música en la calle.