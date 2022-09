El desarrollo de la zona rural, prioridad en el futuro plan urbano de Villaviciosa

Quintueles, Villaviciosa capital y San Justo son las parroquias que mayor número de sugerencias han presentado para el futuro planeamiento urbano del concejo maliayés, tal y como se dio a conocer ayer durante el pleno en el que el alcalde, Alejandro Vega, informó de la última reunión mantenida con el equipo redactor y los servicios técnicos municipales para la presentación, precisamente, del informe que recoge las propuestas que proceden de los vecinos. Este documento, según anunció el regidor, será publicado en el apartado de transparencia de la web del Ayuntamiento "para consulta y conocimiento general y será remitido a los grupos municipales junto con el informe que está elaborando la arquitecta municipal". Vega avanzó además que el próximo mes de octubre se reunirá la Comisión Especial de Seguimiento creada en este mandato para el análisis de todo lo que tiene que ver con los pasos que va dando el proyecto para elaborar un planeamiento.

La mayoría de las sugerencias presentadas por las parroquias son de carácter particular y no general. Y gran parte tienen que ver con la delimitación de fincas y su inclusión en los núcleos rurales, además del planteamiento de que sean edificables. El Ayuntamiento planteó al equipo redactor diversas propuestas de orientación a la hora de elaborar el plan, las denominadas "prioridades", entre las que se haya precisamente el desarrollo de las zonas rurales, no solo en lo que concierne al ámbito residencial, sino a las iniciativas que contribuyan a la dinamización económicas de estas áreas.

La "nueva ordenación y ampliación de los núcleos rurales", el "tratamiento específico favorecedor de sectores estratégicos como el agroganadero, agroalimentario y forestal" y "posibilitar la implantación de empresas y actividades en la zona rural" son tres de los puntos que el gobierno de Alejandro Vega ha trasladado a los redactores del proyecto. Hay, por supuesto, otras que tienen que ver con el conjunto del municipio y la zona más urbana. Así, entre ellas se cuentan la necesidad de "resolver la carencia de suelos aptos para usos industriales en el municipio" y completar "el desarrollo urbano de Villaviciosa, permitiendo mejoras de movilidad y accesibilidad, con desarrollo de variantes que reduzcan el tráfico por la actual carretera nacional y carreteras del Principado de Asturias que deberán pasar a ser calles urbanas".

Rehabilitación de vivienda

También la promoción de vivienda de promoción pública y social o "medidas favorecedoras de la rehabilitación de edificios tanto en zona urbana, especialmente casco histórico, como rural".

El Alcalde informó asimismo ayer del estado de tramitación del futuro plan. Así, recordó que el Pleno del pasado 27 de julio aprobó el documento inicial estratégico para dar paso al trámite ambiental del proyecto ante el Principado de Asturias, que se inició el pasado 9 de agosto. La evaluación ambiental estratégica ordinaria concluirá en el plazo de 3 meses con la formulación del denominado "Documento Ambiental de Alcance". El regidor señaló que también se ha completado la fase de coordinación con otras administraciones.

"Ambas fases son necesarias para que pueda llegarse a la aprobación inicial, ante la que los vecinos podrán presentar alegaciones. El objetivo marcado por el actual gobierno municipal es lograr dotar por primera vez a Villaviciosa de un plan general, ya que se ha tenido que regir desde 1997 con unas normas subsidiarias de urbanismo", explicó Vega.

"La contratación del nuevo plan era una de las medidas que se incluyeron en las partidas de los presupuestos municipales de 2021, que fueron aprobados con el apoyo de todos los grupos municipales excepto el PP", dijo.