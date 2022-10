La protección por violencia machista llega a 95 mujeres de Siero y Noreña

Un total de 95 mujeres cuentan a día de hoy con protección policial por violencia machista en los concejos de Siero y Noreña. Es una cifra ligeramente inferior a la registrada en la última reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género de los dos municipios, celebrada el pasado mes de junio. Entonces, eran 98 las féminas que contaban con el seguimiento de los agentes para una vigilancia personal que evitara posibles agresiones de sus parejas o exparejas. En el mes de febrero llegaron a ser 99 las mujeres controladas, con lo que la cifra está experimentando una ligera caída.

Ayer por la mañana se mantuvo un nuevo encuentro de seguimiento en la Pola, con la participación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, la abogada del centro asesor de la mujer de Siero, técnicos municipales de Servicios Sociales de los ayuntamientos de Siero y Noreña, representantes de Delegación de Gobierno y personal del Centro Penitenciario de Asturias y la concejala de Educación, Igualdad, Consumo y Salud, Mercedes Pérez.

En el encuentro se abordó el análisis de los casos existentes, la valoración del riesgo y las medidas administrativas. De las 95 mujeres que cuentan con seguimiento policial en Siero y Noreña, la Policía Nacional realiza el control de 37 casos, la Policía Local de Siero de 26, la Guardia Civil del puesto de Pola de Siero de 10 y la Guardia Civil de Noreña de 22.

De los casos actuales, no hay ninguno considerado de riesgo extremo, al igual que viene sucediendo a lo largo de este año. De los expedientes, no hay ninguna mujer con nivel de protección alto, ocho lo tienen medio, 41 bajo y 46 están valoradas con riesgo no apreciado.

La comisión se reúne de forma periódica para controlar la máximo la evolución de estas cifras y prevenir los actos machistas.