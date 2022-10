La alcaldesa de Carreño: "Es un orgullo que la medalla de Dacal vaya a estar en Candás"

La medalla de bronce que el boxeador olímpico Enrique Rodríguez Cal, "Dacal", consiguió en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 lucirá a partir del 19 de noviembre en el centro polivalente "La Baragaña", en Candás, la villa natal del deportista. El Ayuntamiento de Carreño ultima los detalles de un acto que se desarrollará dos días antes de que el deportista afincado en Avilés desde niño cumpla los 71 años. La alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, señala que la entrega del metal obtenido hace 50 años en Alemania "es un orgullo para Candás" y añade que "le debemos todo el agradecimiento a alguien que nunca olvidó sus orígenes".

La Alcaldesa explica que la familia del deportista y el propio Dacal les trasladaron su intención de que la medalla se quedara depositada en Candás. "Dacal hasta nos ha hecho la lista de las personas de su infancia que quiere que estén y nos verbalizó que quería que la medalla se quedara aquí". También el lugar fue elegido por el exboxeador, ya que, explica la alcaldesa de Carreño, estará muy cerca de la calle Braulio Busto, donde nació, y que además "es un emplazamiento céntrico y la sede administrativa de muchas entidades deportivas del concejo". Fernández asegura que "la primera vez que se dio ese ofrecimiento fue en 2018, coincidiendo con el recorrido de la antorcha olímpica por la villa de Candás". En ese encuentro, ambas partes acordaron que el lugar elegido para exhibir la medalla de bronce en peso minimosca de boxeo de los Juegos de Múnich 1972 sea el centro polivalente de La Baragaña.

La donación del metal al concejo natal del exboxeador llega después de no pocos intentos de que la medalla se quedase en Avilés, la ciudad donde vive y donde alcanzó fama como deportista internacional. Recientemente, el Ayuntamiento de Avilés puso su nombre al polideportivo de La Toba, donde además hay un busto del púgil después de un acuerdo unánime de los grupos municipales. La alcaldesa de Carreño destaca del exdeportista, que padece la enfermedad de la ELA, que "siempre ha estado presente y disponible para las iniciativas solidarias y deportivas para las que lo hemos requerido en el concejo, fuera la que fuera". De hecho, Amelia Fernández rememora que él fue uno de los participantes en la carrera de la ELA que se celebró en Candás en marzo 2019, enfermedad que un tiempo después supo que había contraído.

Para la regidora de Carreño es muy especial este acto por tratarse de quien se trata y porque Candás siempre se ha destacado por ser una villa olímpica: "Desde 2018 nos dijo que quería que esa medalla estuviera aquí, pero luego vino la pandemia y todo se fue retrasando, pero desde luego que para una villa olímpica como es Candás es un orgullo tener una medalla tan importante".

Dacal está en estos momentos bastante mermado físicamente por la enfermedad de la ELA y su familia espera que la evolución de su estado no le impida asistir al homenaje que le brindará la localidad en la que nació, aunque su hija María José Rodríguez no puede garantizar que vaya a poder estar disponible el día que la medalla olímpica quede depositada en Candás. Sea como sea, su hija se reafirma en el compromiso que adquirió su padre: "No sé cómo estará, pero la medalla va para Candás porque él quiere que sea así y así lo ha dicho".

En estos momentos, el hombre que se llevó la única medalla que ganó España en los Juegos de 1972 y que fue el abanderado de España en los de 1976, en Montreal, está tratando de sobrellevar una enfermedad muy dura, progresiva y que no tiene cura "rodeado de su familia más íntima", señala su hija.