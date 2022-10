Los zapateros dejan huella en Noreña

Hubo un tiempo en el que Noreña fue la capital regional de los zapateros. "No había familia en la que no hubiera uno, en todas la casas alguien formaba parte del gremio". Así lo explica Fernanda Valdés, integrante del colectivo y que lleva años dedicada a la recuperación de las historias personales de quienes un día dieron vida y esplendor económico a la Villa Condal vistiendo los pies de sus vecinos y de todo el Principado. Así lo atestiguaba Armando Palacio Valdés en "Novela de un novelista" de 1921: "No hay carretera, ni camino vecinal en Asturias que no sea hollado por los zapatos de Noreña".

Cuatro siglos y 300 talleres después, "hoy ya sólo queda un zapatero", señala Valdés. Pero nadie en la villa se olvida de su pasado esplendoroso, y por eso este sábado, como cada año desde el 2016, una decena de parientes de aquellos artesanos salieron a la Plaza de la Nozalera para honrar su memoria, coincidiendo con la celebración del patrono del gremio, San Crispín. Una placa en la plaza recuerda la importancia de este sector en la pujanza local de años pasados, cuando "en la calle de la Iglesia había 16 zapateros, y en la del Ayuntamiento también; estaba lleno de maestros, oficiales que solían ser los hijos, y luego estaban las mujeres que salían a vender por toda Asturias", rememoraba ayer Fernanda Valdés antes de proceder a la ofrenda en su recuerdo. Ataviados con el mandil de cuero del gremio, una docena de vecinos se reunió en torno al monolito para poner a sus pies una bota llena de flores, un símbolo de reconocimiento que se repite cada año. Además, los noreñenses vinculados con el mundo de los zapateros interpretaron un sainete y una canción, "una pequeña representación que apenas hemos ensayado", contaba Valdés, ocupada en seguir buscando la pista de los artesanos y en la escritura de "una nueva obra teatral que se titulará ‘Cenciella’ y que se estrenará el año que viene". Ayer escenificaron "El pozu’l fraile" y cantaron a la memoria de sus antepasados, reivindicando que la artesanía ha sido parte fundamental de la idiosincrasia noreñense. Para seguir celebrando, el martes que viene (día 25) están previstas varias visitas escolares y de centros ocupacionales a la exposición permanente "Zapateros de Noreña", que está abierta en la Torre del Reloj. Con ella se da a conocer a todos los interesados un pasado glorioso, en el que la Villa Condal llegó a producir 3.000 pares a la semana.