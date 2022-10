Reencuentro en Oles con una maestra que dejó huella

Para Josefina Sánchez Artime, "Chefi", que hoy cumple 86 años, el próximo 6 de noviembre será un día muy emocionante. Los que fueron sus alumnos y vecinos desde 1958 hasta 1983 organizan un encuentro-homenaje con la que fue maestra casi 25 años, en las escuelas mixtas de Oles en Villaviciosa.

“Tenemos un gran recuerdo de esta maestra. Aquí dejó huella y un recuerdo muy bueno. Varias generaciones de niños y niñas de los 60, 70 y 80 crecieron aprendiendo de ella todo en la enseñanza. También por otros valores que nos inculcó en la vida, respeto, esfuerzo, ayudar a los demás... Por su labor docente y su especial implicación y dedicación por el pueblo, familias y vecinos hemos organizado un reencuentro de agradecimiento, y así volver a recordar aquellos años tan buenos juntos”, explica Félix Batalla, uno de los impulsores del acto a la "maestra de Oles", como es conocida por todos ellos.

"Chefi" conserva un especial cariño de su paso por la localidad maliayesa. "El maestro o maestra en aquellos años era considerado una persona muy importante en las zonas rurales y se valoraba mucho que viviera en el pueblo. Yo hablaba con los padres, me consultaban muchas cosas, trataba mucho con la gente y procuré dentro de mis posibilidades ayudar en todo lo que pude a todos. En Oles estuve muy bien. Allí llegué soltera, allí me casé con Rafael de la Vega y allí tuve a mis 4 hijos. Viví allí los 25 años que estuve de maestra siendo yo sola en las escuelas", rememora ahora esta profesora, que ejerció antes un curso en Avilés, y después 17 años en Gijón donde se jubiló y actualmente reside.

Espera con mucha ilusión que llegue el reencuentro y dice sentirse muy emocionada con esta cita con vecinos y alumnos de los que todavía recuerda casi todos sus nombres. "Me parece increíble que después de que hayan pasado 37 años desde que me fui de Oles, me sigan recordando con tanto cariño. Cuando vine para Gijón me hicieron una despedida tremenda. Luego me hicieron un homenaje con misa y cena en Las Palmeras, y otro más en el que inauguraron una especie de monolito en piedra con una placa que lleva mi nombre. La pusieron en la inauguración de un parque deportivo y de recreo junto a las escuelas, al que también pusieron mi nombre. Todavía hace unas semanas estuve allí. Está precioso", explica emocionada. Con nostalgia y mucho cariño recuerda aquellos tiempos y su labor como docente, que desarrolló con gran responsabilidad y pasión.

"Empecé teniendo unos 40 niños y niñas por curso, aunque los últimos años ya eran menos. Antes había un respeto grande hacia la maestra. En Oles yo tenía unos alumnos muy respetuosos, y además de las materias educativas, les enseñaba cosas de la vida, como tenían que comportarse con los padres, con los vecinos, a decir buenos días, buenas tardes... El maestro antes influía en los padres al decirles que eran buenos alumnos y podían seguir estudiando. Yo ayudaba a los padres también con las gestiones para solicitar becas, con el papeleo. Muchos hicieron estudios superiores", rememora.

Dice que ha cambiado mucho la labor educativa: "Cuando vine a Gijón me parecía que venía para una oficina. Nos daban orientaciones de lo que salía nuevo y todo era totalmente distinto. Para mí la de Oles fue una etapa como profesora y vecina muy gratificante", afirma.

El encuentro-homenaje con Josefina Sánchez Artime comenzará a las 13.00 horas, con misa cantada con José Valle en la iglesia San Félix de Abajo en Oles en memoria de los alumnos fallecidos. También habrá un recuerdo para Rafael de la Vega el marido fallecido de "Chefi", y para el que fuera párroco de estas y otras parroquias de La Marina durante más de 40 años Severino Cañal. A continuación habrá una comida en el restaurante Amandi de Villaviciosa.