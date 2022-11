Pravia desatasca sus permisos para obras menores con una declaración responsable

Para cambiar las ventanas, arreglar una gotera en el techo o pintar la casa ya no será necesario solicitar una licencia en Pravia. El Ayuntamiento ha activado el mecanismo de declaración responsable para ejecutar obras menores sin necesidad de esperar para obtener el permiso, algo que ya ha sido publicado el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). En lo que va de año, hasta el uno de octubre, se otorgaron 200 licencias menores, lo que supone un ingreso de 110.000 euros en las arcas municipales. Son 18 autorizaciones menos respecto a la misma fecha en 2021. "El sistema era muy lento, cada licencia menor tenía que ser presentada, pasar por la comisión de Urbanismo y, después, por la Junta de Gobierno, lo que dilataba el plazo y se tardaba de media dos meses en otorgar la licencia", explica el alcalde, David Álvarez.

Con esta iniciativa, el equipo de gobierno aspira a terminar con la espiral de complejidad, atasco y dilatación que suponen las licencias menores para los servicios técnicos municipales y, al mismo tiempo, acortar los plazos, tediosos en algunos casos, para facilitar la comunicación de los vecinos con la Administración. "Al final, lo que pretendemos es reducir los tiempos de espera que suponían las licencias menores y permitir a los vecinos ejecutar las obras bajo el compromiso de la declaración responsable de una forma más automática", estima.

La declaración responsable que se ha impulsado en Pravia obliga a que el demandante firme su compromiso de ajustarse al proyecto presentado y a la normativa urbanística mediante un documento oficial que le será facilitado en el Consistorio. No obstante, los trabajos serán controlados por los técnicos y, en caso de apreciarse incumplimientos, las ejecuciones serán paralizadas. "Se van a vigilar, de eso que no quepa duda", advierte Álvarez.

En el Ayuntamiento praviano se han registrado en lo que va de año un total de 200 solicitudes de obra menor. Algo menos que en 2021, con 218 autorizaciones, que el regidor achaca al contexto general de crisis económica, inflación y alza de precios. "Este año se está notando que en las últimas semanas ha bajado el ritmo y se nota que está todo parado por la incertidumbre porque los presupuestos oscilan mucho debido al aumento de los materiales, estamos en un momento complejo", valora Álvarez.

Las obras menores que se podrán ejecutar de manera automática son las de mantenimiento ordinario y simple reparación, así como las de reforma y demolición parcial que no supongan una variación sustancial ni generen un incremento de la superficie edificada o de la volumetría. La ordenanza también prevé la declaración responsable para movimientos de tierras en un área inferior a los mil metros cuadrados y que no sobrepase el 50% de la superficie total y los cierres de fincas siempre y cuando no se produzcan en suelo colindante con el dominio público o afecten a inmuebles catalogados o protegidos. Por otro lado, se incluye la primera ocupación y utilización de casas prefabricadas construidas en régimen de autopromoción.

Además, la declaración responsable también será efectiva para las modernas instalaciones que se realizan en la actualidad empujadas por los altos precios de la luz y el gas, como las placas solares térmicas o fotovoltaicas destinadas al autoconsumo. También se prevé en la ordenanza que se acojan a esta tramitación automática los puntos de recarga para vehículos eléctricos, salvo que afecten significativamente a la estructura de los edificios protegidos por Patrimonio. Asimismo, se considera obra menor cualquier tipo de infraestructura de energías renovables con un autoconsumo menor de 10 kilovatios de potencia.

El Regidor espera que este sistema suponga el impulso a una gestión municipal más eficiente y se dinamicen las obras en el municipio.