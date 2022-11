Candás tendrá Casa de la Música en medio año, promete Cultura

La Consejería de Cultura del Principado de Asturias se compromete a que la Casa de Cultura de Candás esté lista como mucho en medio año. El Principado aprobó el gasto en un Consejo de Gobierno, en el que se presupuestaron 1,4 millones, y garantiza que las obras comenzarán antes de que concluya el año. Una vez que se inicien, el plazo de ejecución será de 4 meses. El Principado le ha encargado a la empresa pública Tragsa que lleve adelante esta actuación. Esta vía se utiliza después de que la construcción del equipamiento se paralizase debido a que las empresas constructoras que se habían hecho con la licitación renunciaron el pasado mes de abril.

La Casa de la Música es un proyecto muy demandado en la localidad y que se ha ido retrasando hasta el punto de que el presidente de la Banda de Música de Candás, José Miguel Karrera, no termina de creerse que el proceso llegue a buen puerto, más aún tras la decepción que se llevaron cuando el proyecto se paralizó después de haber sido licitado: "No nos creeremos nada hasta que no veamos las palas, son muchos los años que llevan engañándonos".

Y es que la Banda de Música de Candás es una de las más afectadas por esta demora, puesto que, según denuncia su presidente, se han visto obligados a ubicarse "en un local del Ayuntamiento que se utiliza para todo", por lo que, se queja, "la mitad de las veces no podemos ensayar porque está ocupado". Karrera explica que parte del material que tiene la banda "está oxidándose" y que para ellos la Casa de la Música es algo "urgente". Una actuación que llevan esperando "cuatro años". "Antes estábamos en un chabolo que nos tiraron y ahora estamos peor", lamenta el presidente de la entidad.

Las obras, que se pararon el pasado mes de abril, se habían adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Terra Ingenieros y Oca Construcciones y Proyectos por valor de 687.783 euros. En noviembre del pasado año se formalizó el contrato, por lo que, en principio y si todo hubiera discurrido con normalidad, antes de concluir 2021 se debería haber firmado el acta de replanteo, uno de los últimos trámites para el inicio de la obra. Sin embargo, las constructoras comunicaron finalmente su intención de no ejecutar el proyecto.