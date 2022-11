Maestra Josefina y señora de Oles

Los alumnos y vecinos de Oles (Villaviciosa) celebraron este domingo un cálido reencuentro con Josefina Sánchez Ardura, que fue maestra en las décadas de los 60, 70 y 80 en la escuela mixta. "Ha sido parte de nuestra infancia y con profesionalidad y buen hacer nos enseñó a ser las personas que ahora somos. Educó en muchos aspectos a varias generaciones de niños y niñas nacidos en Oles, y ayudó en todo lo que pudo a los vecinos, pues vivió en nuestro pueblo los 25 años que ejerció de maestra. Hizo una gran labor docente y como vecina, encomiable", explican antiguos alumnos y promotores del acto.

También Josefina Sánchez Ardura guarda muy buenos recuerdos de las escuelas, donde ejerció desde 1958 hasta el 1983. "Fue una etapa de mi vida que recuerdo profesionalmente y personalmente como muy gratificante. Llegué soltera, me casé y también nacieron mis cuatro hijos. Ayudé a alumnos y vecinos en todo lo que estuvo en mi mano, de lo que me siento tremendamente orgullosa. Estoy muy agradecida por el afecto y reconocimiento que he recibido ya en varias ocasiones. Han pasado 39 años desde que me fui y estoy disfrutando de reencuentros con alumnos que hacía años no veía", explica la maestra, que cumplió 86 años el 31 de octubre.

Una de sus alumnas, Claudia Batalla, le recuerda con mucha admiración. " Josefina era recta y a la vez cariñosa, como una segunda madre para nosotros, y hacía de todo por nosotros, a veces hasta de enfermera. Recuerdo con mucha ilusión el día de su santo, San José, nos invitaba a todos a chocolate con churros. Yo, mis cinco hermanos y mis padres, que ya fallecieron, la recordamos siempre como una gran maestra y gran mujer", explica Batalla agradecida "por ser un ejemplo para todos".

La celebración tuvo momentos muy emotivos para la homenajeada, como un especial agradecimiento enviado por una antigua alumna que por residir en Madrid no pudo estar presente: Azucena Hórreo, hoy inspectora de Hacienda destinada en la departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT en la capital de España. La carta le fue entregada y leída por Félix Batalla como broche al acto. "Gracias por enseñarme a leer, a escribir con los cuadernos Rubio, a explicarme las matemáticas, a mostrarnos en un mapa de España donde estaban los ríos y las montañas y muchas cosas más. Durante muchos años fuiste mi única profesora, la verdad es que no sé cómo te las arreglabas para dar clase al mismo tiempo a varios cursos. Esto me sirvió para aprender que había que esperar nuestro turno, mientras los pequeños estábamos haciendo caligrafía, tú estabas con los más mayores (...). Esa paciencia y saber esperar el turno es algo que me ha servido mucho en mi vida", recogía, entre otras cosas, la emocionante carta.

Al encuentro también quisieron sumarse antiguas compañeras de docencia en Villaviciosa. Entre ellas, Orfelina Pando y Socorro Gallego. "Hacía casi 30 años que no nos veíamos con ‘Sefi’. Hemos recordado vivencias juntas y anécdotas de aquellas épocas de maestras, y nos hemos puesto al día de nuestras cosas", explicaron.

El encuentro contó con misa en la iglesia San Félix de Abajo en memoria de los alumnos fallecidos y con recuerdo a Rafael de la Vega, marido fallecido de la maestra, y a Severino Cañal, el que fuera párroco de esta parroquia más de 40 años. Entre el más de medio centenar de asistentes se encontraban el alcalde maliayés Alejandro Vega, el diputado regional José Manuel Felgueres, y concejales. Hubo una gran comida en la que le entregaron un ramo de flores y un cuadro con el nombre de Josefina en azabache sobre una pizarra del pedreru de Sorriveru, obra del vecino Javier Tuero. El Ayuntamiento le dio el escudo de Villaviciosa.

"Gracias por tantas muestras de afecto que os agradezco a todos de corazón. Es un día muy feliz para mí. Muchas gracias por todo y a todos por estar aquí", zanjó emocionada la "maestra de Oles", que estuvo acompañada por sus hijos Rafael, Carmela y María de la Vega.