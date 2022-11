Tras dos años si poder celebrarse por la pandemia, unos 360 mayores y pensionistas del concejo de Villaviciosa se dieron cita ayer en la tradicional jornada de convivencia anual, que tuvo lugar en Amandi bajo organización del Ayuntamiento. Además de posibilitar un agradable encuentro entre los más veteranos del municipio, el acto también sirvió para rendir homenaje a personas que, por su edad o trayectoria, merecen reconocimiento institucional.

Así, este año el nombramiento de "abuela y abuelo del año" correspondió a María Dolores Electra Suárez Alvarez, de 91 años y residente en la residencia municipal Nuestra Señora del Portal, y Valentín Pérez Alonso, de 92 años y vecino de Villaviciosa.

María Dolores, que fue esteticién y trabajadora de una tienda de moda en Gijón, dijo sentirse muy emocionada por el nombramiento. "Es una gran sorpresa que no me esperaba para nada. La verdad es que estoy muy agradecida a todos los que han pensado en mí para este homenaje. Recibir tantas felicitaciones de los asistentes y tantos regalos me ha hecho mucha ilusión", añadió.

También Valentín Pérez, vecino de Villaviciosa desde hace más de treinta años, quien dedicó casi toda su vida laboral a trabajar en el sector naval alrededor del mundo, estaba entusiasmado con el reconocimiento. "Ya me habían nombrado abuelo de Villaviciosa en otra ocasión. Ahora, este nuevo homenaje me pone muy contento, y más por celebrarlo rodeado de amigos y con salud, que es lo que deseo a todos. Estoy muy agradecido y es un día en el que me siento muy feliz", subrayó Pérez Los "abuelos del año" recibieron varios detalles conmemorativos por parte del alcalde, Alejandro Vega Riego, la primer teniente de Alcalde, Lorena Villar, y otros concejales maliayeses. Además, en la celebración tuvo lugar el sorteo de treinta lotes de regalos donados por Caja Rural de Asturias, Restaurante Amandi y la Asociación de Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi).

Los cantante Mina Longo presentó los actos, que concluyeron con un animado baile hasta bien entrada la tarde.