Los vecinos reclaman mayor protagonismo de la ría en el Plan General de Villaviciosa

La recuperación de la ría como elemento estructural clave para el territorio es una de las principales sugerencias que la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa (Cubera) ha planteado al equipo que se está encargando de la redacción del Plan General de Ordenación (PGO) del concejo, que, en total, ha recibido 353 aportaciones sumando las de diferentes colectivos y las presentadas a título individual por los vecinos. Así, desde Cubera, premio "Pueblo ejemplar" de Asturias en 1991, se plantea que El Salín sea el origen de la senda entre la Villa y El Puntal, la creación de un eje cultural e histórico en esa misma margen de la ría que discurra por el palacio de El Puntal, la isla del Monasteriu, Puente Huetes y Peña Castiellu. De igual forma, la asociación que preside Ángel Valle estima que el futuro planeamiento municipal debe incluir la expresa protección de los porreos, "como área agraria integrada en el espacio natural, promoviendo usos que redunden en la fijación de población y en su labor de conservación activa del medio natural", así como "la catalogación de los molinos y sus presas para evitar que la Confederación Hidrográfica los destruya".

Desde el ámbito político, Ciudadanos (Cs) ha sugerido que se lleve a cabo una reserva de suelo dedicado a actividades industriales, parques tecnológicos, centros de investigación y plataformas logísticas "que aprovechen la alta conectividad del concejo con la Autovía del Cantábrico", así como la previsión de lo que los "naranjas" definen como "Universidad de la Sidra", un centro de formación integral relacionado con la bebida más asturiana. También aboga Cs por la potenciación del suelo urbanizable en las parroquias rurales, "evitando la masificación de la costa", y por diversas medidas que favorezcan la puesta en marcha de servicios turísticos de calidad alrededor del Camino de Santiago, el Románico, el Prerrománico y el mundo de la sidra.

La Federación de Asociaciones de Vecinos plantea sugerencias para numerosas parroquias. Así, por ejemplo, y por lo que concierne a Quintueles, el colectivo defiende la creación de una reserva de suelo de uso terciario para empresas tecnológicas en el entorno de la rotonda de acceso a la Autovía del Cantábrico con el enlace la carretera N-632. Para Tazones, la federación vecinal plantea la inclusión en el catálogo urbanístico de la Ruta de Carlos V y de los yacimientos de icnitas del Jurásico que se conservan en la parroquia. Además, pide la corrección de las plazas de aparcamiento, la mejora de las conexiones con la Villa en transporte público y hacer efectiva la prohibición de acceso motorizado al núcleo urbano, excepto para residentes, autobuses y vehículos de reparto.

El grupo "Sin Barreras" de la Asociación La Raitana, que también se ha animado a participar en la elaboración del nuevo planeamiento de Villaviciosa desde esta primera fase de sugerencias, advierte al equipo redactor de que las directrices que ha hecho públicas "no son suficientes para proporcionar un cambio en la ordenación futura del territorio, que ponga como prioridad la mejora de la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, incluso para la accesibilidad de las personas con movilidad reducida o con discapacidad". En este sentido, alerta de que tampoco se hace ninguna referencia a la gestión de "los nuevos problemas sociales, como, por ejemplo, la adaptación del pueblo a las numerosas mascotas en circulación y a la gestión de sus excrementos". También censura La Raitana que no haya constancia en las directrices del plan de una "estrategia que pueda crear puestos de trabajo de calidad para los ciudadanos, apoyándose en el futuro sobre el sector turístico, terciario y agrícola, que crean empleos no especializados y temporales".

Respecto a la accesibilidad, La Raitana reclama que el PGO incluya actuaciones que superen la situación actual, proponiendo un plan para la mejora de la movilidad de Villaviciosa, la eliminación de barreras arquitectónicas en el centro urbano y una ruta accesible en el casco urbano de la Villa.

Entre sus sugerencias, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias alerta de que Villaviciosa tiene carencias en los servicios de agua y de saneamiento en las parroquias en las que reside el 55% de la población, subrayando que la dinamización de la zona rural debe incluir la autonomía energética, así como nuevas medidas de eliminación de residuos. A este respecto, el colectivo profesional propone un plan de infraestructuras de abastecimiento de agua y otro relacionado con los vertidos.

Además, con independencia del planeamiento urbanístico general, los arquitectos consideran que es necesario contar con unas ordenanzas municipales de edificación y urbanización sobre aspectos tales como las alturas, "con el fin de agilizar posibles cambios sin que ello implique la modificación o la revisión del planeamiento general".

Por su parte, el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Principado sugiere, entre otras cuestiones, que el futuro PGO "potencie la instalación de lagares y de cualquier industria alimentaria que quiera establecerse en el medio rural", así como un modelo turístico en el que se "se eliminen las grandes dificultades para el desarrollo de actividades rurales-deportivas o el turismo activo".

Otras sugerencias que han llegado al equipo redactor consisten en potenciar la peatonalización en los cascos históricos, la reserva de un espacio para la creación de un centro de Interpretación de la ría de Villaviciosa en El Salín y centros dedicados al desarrollo de actividades relacionadas con las personas mayores, locales sociales, polideportivos o parques infantiles en la zona rural. Regular como compatible con el residencial el uso hotelero y hostelero en los pueblos, facilitar la rehabilitación y el cambio de uso de las construcciones existentes o impulsar la instalación de llagares y de cualquier industria alimentaria que quiera establecerse en el medio rural también figuran en este primer paquete de aportaciones al Plan General de Ordenación que está en redacción y que tiene pendiente la fase de alegaciones propiamente dicha.