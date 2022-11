La alcaldesa de Yernes y Tameza, la socialista María Díaz, pasará a tener un sueldo municipal cuya cuantía se definirá en el Pleno ordinario del mes que viene. Así lo acordó la Corporación en una sesión celebrada ayer, con los votos a favor de la propia regidora y de dos ediles socialistas. El otro concejal del PSOE, José Manuel Fernández, predecesor de Díaz en el cargo y que dimitió en enero de 2021 tras ser sorprendido saltándose el toque de queda, se posicionó en contra de una medida que criticó con dureza. Lo mismo hizo el único edil del PP en el concejo con menos habitantes de Asturias.

"No cobro retiro y estar de alcaldesa me genera unos gastos de desplazamiento que tengo que cubrir. Eso es todo. No voy a tener un sueldo como el resto de alcaldes, porque yo soy la primera en mirar por este Ayuntamiento", explicó María Díaz, de 68 años de edad, tras el Pleno de ayer.

Además del sueldo de la regidora, la Corporación aprobó la inclusión del cargo de secretario en la Relación de Puestos de Trabajo, así como medidas para agilizar la concesión de licencias o la mejora de un camino en Vindías.