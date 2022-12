El Tribunal Supremo ha anulado las licencias municipales de obra y actividad otorgadas por el Ayuntamiento de Grado a un gastrobar de la calle Eduardo Sierra en un edificio catalogado. El litigio surge a raíz de la denuncia contra el Consistorio de un vecino. La sentencia, contra la que solo cabe recurso de casación, significa que el negocio, abierto el pasado mes de julio tras una obra de rehabilitación, tendrá que cerrar sus puertas. Además, según el alcalde, José Luis Trabanco, sienta un precedente que puede acarrear perjuicios a la villa moscona.

"No nos queda otra opción que acatar la sentencia, pero no podemos entender una interpretación como la que se recoge. De hecho, va contra la lógica y me atrevería a decir que ni siquiera sirve para garantizar la protección de edificios históricos ¿Quién va a querer, en muchos casos, rehabilitar un edificio que se encuentra en estado de ruina si luego no puede usarlo como se hace en el resto de la villa?", se pregunta el Regidor.

El litigio empezó en febrero de 2021 con la concesión de los permisos municipales, una vez recibido el informe favorable del Consejo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, que respaldó la obra para rehabilitar el edificio y dotarlo de un nuevo uso. Se trataba de un inmueble con una situación urbanística "complicada". De un lado, está situado en una zona de protección del casco histórico y cuenta con una protección singular parcial, conforme al Catálogo Municipal. Del otro, antes de su rehabilitación, su estructura estaba al borde del colapso. El fallo considera que el Catálogo no permite la sustitución total de la estructura del inmueble, "obviando tanto el beneplácito de Patrimonio como la circunstancia de que el Catálogo no prohíbe este tipo de usos". Trabanco estima que es "una mala sentencia que desconoce la realidad en lo que se refiere a las actividades posibles en edificios protegidos y con la máxima protección patrimonial".

El hostelero afectado, Bernardo Álvarez, "Pachanga", asegura que iniciará todas las acciones legales a su disposición: "Tengo las licencias y no se hizo la obra hasta que no llegaron. Es muy injusto". Y avisa que hará todo lo posible para seguir trabajando. "Haré una huelga de hambre o lo que sea porque me dejan en la ruina y yo lo hice todo perfecto".