"Es un discobar", afirma el vecino que tumbó las licencias del gastrobar de Grado

Igor Blanco, el vecino de Grado que ha denunciado al Ayuntamiento por conceder las licencias de obra y actividad a un gastrobar con música amplificada en la calle Eduardo Sierra, asegura que inició el proceso judicial para defender sus "derechos como ciudadano". El moscón explica que, según la normativa urbanística municipal, no se permite la instalación de un discobar en un inmueble catalogado. Y ese es, a su juicio, una de las actividades del local que se ve obligado a cerrar sus puertas en base a una sentencia judicial que ha dado la razón a Blanco.

"No se pueden desarrollar actividades que den humos, olores o vibraciones. No se puede abrir un taller de coches, ni una imprenta ni un discobar, por poner unos ejemplos", detalla el denunciante, que es ingeniero industrial de profesión y tiene una empresa dedicada a la rehabilitación de edificios catalogados. "Hace dos años y medio lo advertimos, avisamos desde el minuto uno que no se podía hacer. Puedes poner unas oficinas o una tienda de ropa, algo que no sea una actividad molesta, es lo que dice el plan parcial y el Ayuntamiento lo tenía que haber parado. Yo estoy encantado de que se abra un negocio en un sitio protegido, pero tienes que tener todas las de la ley", afirma.

Blanco señala que avisó al propietario y al Consistorio de la imposibilidad de destinar el inmueble a un gastrobar con música amplificada. En julio de 2020 recibió aviso de la licencia al ser colindante del edificio, momento en el que presentó alegaciones. "Nos contesta el Ayuntamiento con mil historias hasta que, en febrero de 2021, llega concedida la licencia. No me quedó otra que presentar la denuncia, porque con lo que dice la normativa no se puede poner un discobar", dice.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo falló a favor del denunciante en primera instancia. Fue una sentencia que el Consistorio recurrió hasta llegar a la Audiencia Provincial y no al Tribunal Supremo, como había indicado por error el equipo de Gobierno de IU al dar a conocer el resultado judicial el pasado miércoles. "La sentencia les da un buen repaso", asegura Blanco. "Yo solo quiero defender mis derechos, no quería llegar a juicio pero el Ayuntamiento no paró las licencias cuando lo tenía que haber hecho porque no cumple con la ordenanza. Es como si quieres poner un rascacielos", subraya.

El denunciante apunta, además, que los propios informes municipales del expediente "se contradicen entre ellos" y estima que los técnicos "tiraron para adelante sabiendo desde hace dos años y medio que no se podía hacer eso en un edificio clasificado". Además, recuerda que hace 15 años cuando hizo su casa, anexa al gastrobar, preguntó por el estado del inmueble en cuestión "por si me pudiera interesar para hacer un garaje, pero ahí quedó el asunto porque estaba claro que no se podía hacer".

Contra la sentencia de la Audiencia cabe recurso de casación. El Ayuntamiento dio licencias con informes favorables de Patrimonio.