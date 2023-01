El cuento de Navidad de Candás: los Reyes se desvían y acaban en Luanco

Los Reyes Magos fueron este jueves fieles a su cita en la iglesia de Candás. Como cada año, Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron un alto durante la cabalgata para adorar al niño Jesús en el templo, donde, por primera vez, un grupo infantil sorprendió a los asistentes con una pequeña representación. En la historia, escrita por la joven Alba González, el séquito real se desvía de su recorrido al equivocarse de salida en la rotonda y acaba en la villa vecina de Luanco.

La escenificación comienza con María y José en el portal de Belén, acompañados de la mula y el buey. Los animales mantienen una pequeña discusión sobre cuál de los dos abriga más al pequeño que acaba de nacer. "La mula poco calor le puede dar, con lo delgaducha que está. Menos mal que estoy yo", señala el buey. En ese momento, aparece la estrella, sorprendida al no ver a nadie más. "Estrella, has ido tan rápido que los has dejado a todos atrás, creo que han tomado el desvío para Luanco", indica uno de los pastorcillos. Este pequeño contratiempo da lugar a una divertida historia que arrancó las risas y los aplausos de todos los presentes, incluyendo los propios Reyes Magos, que, finalmente, sí lograron llegar a su destino.

Sus Majestades arribaron el viernes al puerto de Candás hacia las 18.30 horas en embarcaciones del club náutico Cuatro Vientos, donde les estaban esperando las bandas de música y de gaitas, el Príncipe Aliatar y un séquito de más de 160 personas. El desfile recorrió la plaza Hermanos Helio, Rufo Rendueles, Braulio Busto, plaza de la Baragaña y Bernardo Alfageme, hasta llegar a la iglesia. En el templo parroquial se llevó a cabo la tradicional adoración al Niño Jesús.