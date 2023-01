El Ayuntamiento de Teverga ha abierto un expediente disciplinario a un trabajador municipal por presuntamente haber golpeado a un menor en la tarde del domingo 27 de noviembre. Así lo confirma la alcaldesa, María Amor Álvarez Ardura. Fue la madre del niño de 12 años quien comunicó oficialmente lo sucedido al Ayuntamiento y reclama una respuesta tras tres meses de los hechos.

El incidente, siempre según el testimonio de la progenitora, ocurrió cuando un grupo de chiquillos entró en la Casa de Cultura porque la puerta había quedado abierta: "Suele estar cerrada pero había un ensayo". "Estaban jugando y en vez de llamarles la atención, que es lo lógico, le dio una patada. Los otros niños echaron a correr, él se cayó y le dio otra patada en el suelo. Entiendo que hubiera hasta una multa, pero no una agresión", asevera la madre, que no estima necesario denunciar los hechos ante la Guardia Civil. Pero sí acudió, a través de registro municipal, a los responsables del Ayuntamiento. "No se me ha notificado nada", denuncia. Por su parte, la regidora indica que el procedimiento "ya está en marcha, pero tiene unos plazos, aunque confiamos en que pronto se resolverá".