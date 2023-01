"Logrezana Existe" reclama más implicación a los vecinos para programar actividades

La junta directiva de la asociación "Logrezana Existe" ha hecho un llamamiento a sus vecinos: necesitan más implicación. "Actualmente somos cinco, que es lo mínimo para poder tener la asociación en marcha, pero a la hora de organizar actividades se nos queda corto", explica su presidenta, María García. La llegada de nuevos miembros es fundamental para "dar más vida a la parroquia" porque "si no hay más implicación habrá un momento en que las cosas no se puedan hacer".

Si bien es cierto que a la hora de la verdad son muchas las manos que se ofrecen para ayudar, la presidenta demanda un participación más comprometida. "Sabemos que la gente está dispuesta, pero hasta el último momento no sabemos con quién vamos a poder contar o con quién no. Así no se pueden organizar las cosas", insiste.

Esta falta de miembros en la directiva es un lastre a la hora de organizar y fomentar nuevas actividades, además de limitar aquellas que se llevan a cabo habitualmente. Este año, por ejemplo, "queríamos organizar el carnaval, pero ya hay dos que estamos a turnos y no vamos a poder, otro va a ser padre...". Las fiestas locales sí se mantienen por el momento. "Vamos a sacarlas adelante, aunque no tenemos muy claro cómo vamos a organizarnos", reconoce García.

Con el fin de revertir esta situación, la asociación ha convocado una asamblea para el próximo 3 de febrero, a las 18 horas. Además de hacer balance del último año y hablar de las previsiones del que comienza, los directivos esperan que la reunión sirva para que alguien de un paso al frente. "Afortunadamente en este pueblo hay personas que colaboran siempre echándonos una mano, pero lo que solicitamos en esta ocasión es alguien que se ponga con nosotros a tirar un poco del barco y así conseguir que Logrezana tenga un poco de vidilla".

Los vecinos interesados pueden acudir a la asamblea o ponerse en contacto con algún miembro de la asociación antes de la fecha. "Muchos de nosotros llevamos más de diez años en la asociación y eso también cansa, lo que más nos gustaría es que hubiese relevo pero con que alguien nos ayude ya sería mucho", reconoce García.

La asociación organizó el año pasado el centenario de la escuela con un emotivo acto al que acudieron vecinos, antiguos alumnos y profesores. "Fue muchísimo trabajo, comenzamos meses antes", rememoran.