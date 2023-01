Abatidos y aún sin poder creerlo. Así están los vecinos y amigos de José Luis González Domínguez, el ganadero de Logrezana, en Carreño, que perdió la vida el pasado viernes al quedar atrapado en su tractor en una zona inundada siendo la primera y única víctima que deja el temporal "Fien" en Asturias. La tristeza recorre la parroquia ya que González era una persona muy querida, conocida por su buen carácter, servicial, amigable y generoso y, también, por ser un trabajador incansable que modernizó y amplió las instalaciones ganaderas familiares de Casa Sidro.

"Estamos todos consternados porque era una persona impresionante, un referente para el pueblo , buena persona a más no poder y muy discreto, muy de su casa y de su familia", señala José María Artime, uno de sus amigos íntimos. Precisamente Artime fue uno de los primeros en acudir al lugar del trágico accidente, en una vaguada en el cruce de Los Molinos en la carretera CE-2, ya que habían quedado para comer y González no aparecía. "Dio la voz de alarma un amigo en común y fuimos para allá para tratar de que no bajase la familia, sobre todo por los hijos", recuerda.

El aviso a los servicios de emergencia lo dio el concejal del Ayuntamiento, Ángel Ruiz, también vecino de la zona. Acudió para comprobar el estado de inundación del cruce, que había sido cortado al tráfico el pasado jueves ante la crecida del nivel del agua, para realizar unas fotografías que debían servir para que Arcelor-Mittal realizase unas obras en el manantial desbordado, donde habitualmente hay una bomba para achicar agua debido a los problemas constantes de inundación. Ruiz oyó unos gritos de auxilio y llamó de inmediato al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, cuyo dispositivo llegó en apenas 10 minutos. Pese a la celeridad, no se pudo hacer nada por la vida del ganadero.

"Nos deja un vacío que no se puede llenar, era un gran tipo, un buen amigo y por eso estamos todos tan afectados. Era una persona con la que podías contar para todo, ayudaba en todo, estaba siempre ahí y lo vamos a echar todos mucho de menos", comenta Juan Carlos Fuentes, amigo del ganadero, con la voz entrecortada por la pena. "Es que era el mejor vecino y amigo que se podía tener", añade. Además destaca que era un gran trabajador, conocedor del sector ganadero y uno de los primeros en apostar por la innovación tecnológica en su ganadería: "Lo único que hizo fue trabajar toda su vida, manteniendo y mejorando la explotación".

Ayer, tras dar el pésame a la familia en el tanatorio "La Cruz" de Candás, los amigos acudieron al lugar del siniestro en busca de alguna explicación, con la mirada perdida en la bolsa de agua, por donde sobresale aún el techo del tractor de González, tratando de entender qué pudo ocurrir "pues es un sitio que conocía muy bien, por donde pasaba diría que todos los días de su vida", dice Fuentes. Sospechan que trató de reconducir la situación "pues normalmente llevaba la pala para arriba y se ve que está abajo, hundida".

Allí se encontraba ayer también José Cabanas, vecino del fallecido, con quien solía ir a ferias ganaderas, que fue también uno de los primeros en llegar al cruce de Los Molinos. "Pasé por allí para ver cómo estaba el nivel del agua y ya me encontré con la Guardia Civil, muy nerviosos, y me di cuenta de que algo pasaba y cuando llegué y vi que era Pepe Luis fue tremendo, un palo muy gordo porque era muy buena persona, siempre ayudando a todo el mundo", indica Cabanas, quien aún ayer no podía dar crédito a la pérdida de su amigo mientras se frotaba la cara con las manos.

González deja en sus amigos y conocidos el mejor recuerdo. Tal y como señala Artime, "no sabía lo que era un enemigo y a él no le gustaba oír hablar mal de nadie. Eso dice mucho de quien era". Y así le veían todos en la parroquia carreñense, de luto por la falta de uno de sus vecinos más queridos. Gene Fernández destaca que el ganadero era "muy buen chaval, servicial y atento como lo es toda su familia, grandes personas, y por eso estamos todos tan afectados".

El ganadero fallecido tenía esposa, Amada Álvarez, y dos hijos ya adultos, Tania y Damián, así como su padre, José Luis González Busto. "Ahora es el momento de estar con ellos y arroparles en todo lo que necesiten, aquí nos tienen para lo que quieran", explica Fuentes, quien acudió a la casa familiar para acompañar al padre del fallecido. "Es un hombre mayor y esto es un palo terrible", agrega.

Con ellos estarán a piñón en los próximos días para mostrarles todo el cariño y afecto que tenían por González, a quien despedirán hoy en la iglesia de Santa María La Real de Logrezana, a las 14.00 horas. Tras el oficio recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, en el cementerio parroquial.