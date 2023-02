El nuevo reto solidario de "Rober contra el cáncer" en Grado: cubrir corriendo el Camino Primitivo de Santiago desde Oviedo en menos de sesenta horas

Un reto "heroico". Así es la nueva iniciativa solidaria de "El Camino de Rober contra el cáncer" que impulsa el vecino de Grado Roberto González, un enfermo de cáncer gástrico que ya ha logrado donar miles de euros para becas de investigación médica a través de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). En esta ocasión, no será él quien asuma el desafío, como cuando fue a Covadonga en bici, ya que la salud no se lo permite, pero cuenta con la colaboración del ultrafondista de la selección española de atletismo y farmacéutico en la villa moscona, Nicolás de las Heras, quien correrá el próximo mes de mayo los 320 kilómetros del Camino Primitivo entre Oviedo y Santiago de Compostela con un límite temporal máximo de 60 horas. El objetivo es recaudar más fondos para la causa.

"Lo que va a hacer Nicolás es un reto brutal. Estoy muy agradecido de que haya confiado y apoyado mi proyecto, también muy satisfecho y orgulloso porque la gente confía y cree en lo que hago para recaudar fondos para la investigación oncológica", explica González, que estará durante los próximos cinco meses con tratamiento de quimioterapia tras una operación. No podrá ser él quien afronte la iniciativa solidaria deportiva, pero tiene a un gran aliado para seguir consiguiendo donativos que apoyen el estudio de la enfermedad y el desarrollo de nuevos tratamientos.

De las Heras saldrá de Oviedo el viernes 12 de mayo y tiene pensado llegar a Santiago en menos de 60 horas. Está muy motivado con la iniciativa. "Me hace muchísima ilusión, porque mucha gente me pregunta muchas veces que por qué corro tanto y no lo puedo explicar, pero por fin esta vez las zancadas tienen sentido con el reto solidario", señala el ultrafondista, que este año acudirá al Campeonato del Mundo de Taiwán. Pero lo primero que tiene ante sí es el desafío de Rober, para el que se está preparando con su rutina habitual de entrenamiento de una media de 20 kilómetros diarios. También ha comenzado a investigar el recorrido "para no llevar sorpresas".

La idea es llegar sin parar, aunque no descarta una siesta corta. El atleta tiene pensado alimentarse durante el recorrido con pequeñas porciones de alimentos naturales muy nutritivos. El tiempo límite de 60 horas dará más emoción al reto. De las Heras llevará un equipo de apoyo. A la iniciativa solidaria se han sumado más peregrinos, como el corredor navarro y enfermo oncológico, Rafa Ollaquindia, quien recorrerá los últimos 50 kilómetros junto al farmacéutico de Grado, que es natural de Avilés. También se está formando un gran equipo de apoyo en el que tiene mucho que ver el ciclista, Marco Antonio Prieto, actual campeón de España máster de ciclocross. "Es una persona de gran capacidad organizativa y cuento al cien por cien con él", dice De las Heras.

El reto de Rober es ya el reto de muchos, porque cada vez más personas se apoyan para colaborar y su iniciativa llega más lejos, consiguiendo así más fondos para la causa. Están siendo muchos las instituciones, ayuntamientos, empresas y asociaciones que se están sumando a "El Camino de Rober" a lo largo de todo el recorrido. "Es una idea muy ambiciosa, en la que queremos implicar a todo el mundo", resalta De las Heras. Además, con este reto solidario, se pretende promocionar el Camino Primitivo "por su valor histórico y cultural, así como por el potencial de peregrinos y calado turístico que tiene para Asturias".

Todo es para conseguir la mayor cantidad de donativos que sirvan para las becas médicas. Próximamente, se publicarán las bases que regularán los donativos en las redes sociales de "Rober contra el cáncer". Se podrán enviar donativos de cinco euros por kilómetro o apadrinar una etapa por 150 euros. También habrá patrocinadores.

El reto de recorrer el Camino Primitivo es duro, física y mentalmente, y ahí De las Heras se acoge a la resilencia, que le ayudará a seguir dando pasos hacia la ciudad jacobea, aprendiendo del ejemplo de lucha y superación de Roberto González. Lo importante es recaudar fondos que apoyen la investigación oncológica. "Estoy alucinando con la implicación", reconoce el promotor de la iniciativa.