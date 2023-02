El PSOE de Yernes y Tameza, el concejo con menos población de Asturias, con unos 130 habitantes, tendrá proceso de primarias para elegir al candidato a la Alcaldía. La Agrupación Socialista de Grado y Yernes y Tameza recibió este jueves, con el final de plazo de presentación, dos candidaturas. Una liderada por la actual alcaldesa, María Díaz Fidalgo, y otra por el concejal y exregidor, José Manuel Fernández Tamargo, quien dimitió en enero de 2021 tras ser identificado en un control de carretera de la Guardia Civil incumpliendo la restricción horaria establecida por el estado de alarma debido al covid.

La Alcaldesa asegura que da el paso adelante "respaldada por vecinos y compañeros de partido que me animan a seguir trabajando por el concejo". Por su lado, José Manuel Fernández también apunta que han sido los vecinos quienes le han motivado a presentarse de nuevo: "Me llevaron ellos a tomar la decisión, uno me dijo que tengo que ser la cabeza tractora del Ayuntamiento", resume.

La votación tendrá lugar este viernes en la sede del PSOE en la villa moscona, en la calle Eulogio Díaz Miranda, a las 20.00 horas. También se decidirá la candidatura que concurrirá a las elecciones municipales en Grado y las propuestas de la Agrupación Socialista para los candidatos a diputados regionales por el Occidente. En la agrupación de Yernes y Tameza y Grado hay un total afiliados al PSOE, de los que 44 tienen derecho a voto.