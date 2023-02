"Quiero creer que Putin no usará sus misiles, me parece muy descabellado"

Anna Bosch (Barcelona, 1963) es una de las corresponsales más conocidas de la Televisión Española (TVE), con una carrera de más de treinta y cinco años que le ha llevado a plazas tan difíciles como Washington, Londres, donde cubrió el brexit, o Moscú, donde asistió a la llegada al poder de Putin, sobre el que prepara un libro. "No creo que nos lance sus misiles, pero quienes conocemos aquellos nos hemos equivocado mucho", dice. Este jueves ofreció una conferencia en Noreña, invitada por la asociación Contigo.

–¿Cómo ha cambiado el periodismo en estas tres décadas?

–He visto llegar los primeros ordenadores a TVE, no había internet, ni redes... El panorama se ha fragmentado, cualquiera tiene una web, o un canal en Telegram, y es difícil tener grandes audiencias en televisión. Los periódicos ya no tienen tanta influencia. La televisión en abierto y los periódicos en papel van a ser una cosa residual, caso de que sobrevivan, y va a ser un mundo digitalizado.

–¿Se hace mejor periodismo?

–Los medios estamos en crisis económica y eso quiere decir menos medios. La buena información es cara. Los reportajes de Pulitzer se preparan durante meses. Medios que tengan claro que les compensa esa inversión hay muy pocos. Se impone el economicismo, y se busca producir como salchichas o churros. Los medios tienen que elegir qué valoran, la calidad con sello propio o la cantidad, y la mayoría elige lo último.

–Empezó en Barcelona y acabó en Madrid.

–Me llevó un ilustre asturiano de Arriondas, Miguel Somovilla, que me pasó de Cultura a los informativos. Me dio tiempo a hacer unos Premios Príncipe, cuando empezaban a tener envergadura. Luego me empeñé en hacer información internacional.

–¿Qué hace falta para ser un buen corresponsal?

–De entrada entender el idioma del país, y luego tener muchísima curiosidad, abrir los ojos y los oídos. Intentar deshacerte de todos los estereotipos. Es importante tener nociones de historia del país y de economía mundial: fuentes de energía, quien exporta e importa...

–Cuando estaba en Moscú le tocó la llegada al poder Putin.

–El final de los años de Yeltsin y cuando nombra a Putin su sucesor en la Nochevieja del 99. Era un desconocido que Yeltsin se sacó de la chistera en agosto de ese año como primer ministro. En abril del 2000 me encargaron un Informe Semanal, "El enigma Putin". Lo he vuelto a ver y se me ha erizado la piel. Quedaba claro ahí por donde iba a tirar. La sociedad rusa era un caos, con un capitalismo salvaje, y unos oligarcas que expoliaban las materias primas. Había un fuerte sentimiento de humillación y resentimiento. Habían pasado de repartirse el mundo con Estados Unidos a ser tratados como parias. Putin capitalizó eso y dijo que iba a poner orden y que se les volvería a respetar. Aprovechó los grandes ingresos del petróleo e hizo un pacto con los rusos: va a subir vuestro poder adquisitivo, pero nadie se me pondrá en mi contra. Poco a poco ha ido dominado los medios, eliminando la oposición. Estamos sufriendo réplicas de aquella caída del imperio soviético. El brexit no deja de ser una indigestión de la caída del Imperio británico.

–Lo vivió en primera persona.

–Sí, me toca casi todo (risas). Fue como una tormenta perfecta. Primero, la idea de que a ellos no se les puede tratar como al resto de los europeos. Y también una prensa amarilla, muy conservadora y nacionalista, que no dejó de escandalizar cada día durante 40 años a sus lectores con noticias contrarias a la UE. Luego la crisis de 2008. Y una bronca del partido conservador, en medio de la cual Cameron decide convocar un referéndum para ganar al ala más eurófoba, como había ganado el referéndum de Escocia. Ganó el brexit, y siete años después todo indica que les va mal. Es el único país del G7 que no se ha recuperado tras la pandemia. Y si hubiese otro referéndum ganaría la opción de unirse a la UE.

–¿Qué podemos esperar de la guerra de Ucrania?

–Va para muy largo.

–¿Nos terminará salpicando?

–Ya lo está haciendo, económicamente. Están cambiando los equilibrios de fuerzas. Los rusos dicen que están en guerra con Occidente, nos considera satanistas, pervertidos. Se erigen en los garantes de la moralidad y los valores cristianos. No creo que vayan a caernos misiles, pero Putin está testando hasta dónde llega la OTAN. Los rusos que he consultado no creen que esté cerca un acuerdo de paz, porque se ha ido demasiado lejos. Quiero creer que Putin no usará sus misiles. Me parece muy descabellado, pero lo que conocemos aquello nos estamos equivocando mucho.