David Álvarez es regidor socialista de Pravia desde 2015. Acaba de formalizar la presentación de su candidatura para encabezar la lista del PSOE a las municipales de mayo y optar así a ser reelegido para la Alcaldía.

-Ha sido uno de los alcaldes que ha tardado en trasladar si se presentaría de nuevo a las elecciones.

-Sí, pero no es que nos hiciésemos de rogar ni por nada especial. Simplemente estábamos también llegando a este punto de los últimos meses del mandato, tomando el pulso a la calle, viendo las sensaciones de la gente, que son muy positivas la verdad. A todos los actos que vamos la gente nos impulsa a seguir y eso nos da ánimos. Estamos para intentar hacer mejor la vida de los vecinos y esa tiene que ser la máxima en política municipal. Como digo, viendo un poco esa buena acogida que los vecinos te trasladan en el día a día, pues la decisión de continuar se hace más fácil.

-Si revalida el cargo, afrontará su tercer mandato.

-Sí, sería el tercero. Siempre está el tópico de decir que quedan cosas por hacer, pero en este caso es verdad. Este último mandato fue corta para los grandes proyectos porque administrativamente hubo casi año y medio de parón entre una cosa y otra y tuvimos que atender otras necesidades prioritarias evidentes durante la pandemia. Sí es verdad que de los compromisos que llevábamos en el programa los hemos dejado todos o prácticamente encarrilados administrativamente, con licitaciones de obras, proyectos redactados y que verán la luz en la primera parte del siguiente mandato.

-¿Por ejemplo?

-El saneamiento de todo el valle de Arango está ahora precisamente en licitación, la obra de la carretera de Pravia a Vegafriosa está en ejecución... Esta carretera es una de las infraestructuras relevantes, pues conecta con la zona donde está ubicada la multinacional Klöckner Pentaplast y da acceso a la bolsa de suelo industrial más importante de la comarca que se podrá desarrollar en la siguiente legislatura.

-¿De qué suelo industrial se trata?

-Está en el valle de Arango y es una bolsa de suelo que está en el plan general, 63.000 metros cuadrados. El plan general de Pravia tiene varias bolsas de suelo industrial. El desarrollo es privado en todas ellas, pero se podría acometer a través de diferentes modalidades. Pero en casi todas tenemos el problema de la inundabilidad, porque en su momento, cuando se aprobó el plan, digamos que el mapa de inundabilidad era más blando, si se me permite la expresión, y ahora es más complejo. Hay suelo catalogado como industrial en Peñaullán y en la zona de La Fontana, por la que nosotros siempre apostábamos. Pero visto que el Principado cumplió con su compromiso de mejorar la carretera de la AS-369 que da acceso a la zona del valle de Arango, pues dentro del plan está esta bolsa de suelo importante por la que nunca habíamos apostado porque la conexión era mala y ya soportaba el tráfico de la principal empresa el municipio, Klöckner Pentaplast.

-La obra de la carretera cambia entonces la perspectiva.

-Claro, esta inversión abre ahora un nuevo horizonte, la valoramos muy positivamente para todos los vecinos de la zona rural y para la cohesión del territorio dentro el municipio de Pravia. Nos abre otra ventana, que es la posibilidad de desarrollo de este suelo y en eso estamos trabajando, hablando con inversores y yo creo que la próxima legislatura se pueda desarrollar.

-¿Cómo ve a Pravia en este momento?

-El municipio va de la mano un poco de la comarca del Bajo Nalón, que es de donde somos cabecera. En los últimos años el territorio se mantiene o se impulsa como un referente en materia agrícola y se apuesta desde hace décadas por la agricultura profesional. Ahora esa apuesta está dando sus frutos.

-Explíquese.

-Estamos consiguiendo profesionalizar el campo agrícola y sobre todo aprovechando los recursos naturales que tenemos, que son privilegiados. Es verdad que hay que buscar otras fuentes de desarrollo económico y empresarial. En Pravia podemos decir que hay cierta estabilidad en el mercado laboral gracias a las empresas que se ubican en el municipio como pueden ser Toscaf o Klöckner Pentaplast, que son fuentes principales de empleo. Pero estamos también siendo referentes en campos como las nuevas tecnologías con una empresa que tiene más de 50 trabajadores dentro del sector de la programación y los seguros como es Ebroker y, por tanto, dando también posibilidad de salidas profesionales a los jóvenes que quieren estudiar una carrera, un ciclo formativo relacionado con las nuevas tecnologías y que quieren trabajar en Pravia. Otro dato importante es la extensión de la fibra óptica.

-¿Está en desarrollo?

-Se está desarrollando en toda la zona rural y es muy relevante porque se trata de un activo para ayudar a fijar población, por ejemplo para gente que puede teletrabajar, que tiene hijos que estudian y requieren de buena conectividad... En definitiva, contar con conexiones de calidad para desarrollar su vida en la zona rural con total normalidad. Es verdad que esto nos está generando algún quebradero de cabeza por las artes de las empresas que instalan la fibra, que esto es un tema recurrente en todos los municipios... Pero ya digo, va a ser un paso importante comparable a cuando llegó teléfono a los pueblos. Y en este sentido, Pravia tiene oportunidad de futuro muy buena, la ubicación es buena, estamos pegados al aeropuerto, conectados al centro de Asturias, a media hora de Oviedo, a 20 minutos de Avilés... Y creo que esta cuestión es un foco interesante de desarrollo para Pravia estos próximos años que vienen, esta revolución digital y la revolución agrícola en la que ya estamos.

-¿Revolución agrícola?

-Aquí vivimos de cómo se pasó del minifundio de las fincas que casi se utilizaban para consumo doméstico, que está muy bien y que queremos que esa tradición se siga manteniendo, a ver cómo grandes empresas se instalan en nuestro municipio. Me refiero a las dos principales de Asturias de venta de fruta y hortalizas, que están implantadas en Pravia, Feito y Toyosa y Asp Fruit. Y con inversiones importantes que hasta ahora no se veían en la comarca ayudadas por los fondos europeos, por el grupo de desarrollo rural, y hablamos de desarrollos de 20, 30, 40 hectáreas, con profesionalización de sus trabajadores, con plantas de transformación, de mantenimiento, de conservación, que se instalan aquí. Y, por lo tanto, para nosotros es un desarrollo en muy poco tiempo, exponencialmente muy grande. Todo lo que se está haciendo en la comarca es un elemento motor para los pequeños agricultores y también para crear empleo para los jóvenes que quieran quedarse a vivir aquí.

-¿De qué modo?

-Hablamos de pequeños agricultores que tienen, por ejemplo, una hectárea o hectárea y media y ahora tienen una salida al mercado para su producto y antes no la tenían. Que gente joven que pueda heredar un terreno y decida dedicarlo al kiwi sabiendo que tiene el mercado garantizado no es lo mismo que tirarte a la piscina sin saber si tiene agua o no. Y además estas empresas también están creando ya empleo no solo en temporada de recogida sino con estabilidad en otro tipo de puestos que surgen de las inversiones continuadas que están realizando en sus instalaciones aquí.

-¿Tiene Pravia algún plan municipal para atraer población?

-Como ocurre en todos los municipios de nuestra características tratamos de fijar población en las zonas rurales, con medidas que contribuyan a equipararlas con la villa que, digamos, es más estable en población. Somos conscientes de que es un reto complicado. En Pravia la calidad de vida está garantizada, pero es fundamental que haya y se generen focos de actividad económica para la creación de empleo o la promoción del autoempleo. Que haya trabajo es clave para que la gente se quede. Por eso para nosotros es tan importante, a través de los fondos europeos, financiar este tipo de acciones a través del grupo de desarrollo rural, de los Leader, y ahora buscar otro tipo de focos que sirvan para crear empleo, como por ejemplo en el ámbito del turismo.

-Lo hacen de manera conjunta con los concejos del Bajo Nalón.

-Recibimos como comarca Bajo Nalón casi dos millones de euros para desarrollar en este caso uno de los puntales que llevamos que es la señalización de las rutas jacobeas. En Pravia tenemos el objetivo de entrar en las rutas del Camino de Santiago, que generan impulso económico y ayudan a desarrollar nuevos negocios en torno a ello. Pero sobre todo está también la posibilidad de desarrollar ese suelo industrial que permita, por un lado, que empresas que quieran crecer puedan hacerlo y, por otro, que otras se implanten y generen empleo. Al final si no hay actividad económica, empleo y empresas, pues la gente se va, es normal.

-¿Qué destacaría como potencial de Pravia?

-La apuesta aquí es clara y es comarcal, todo lo que sea salirnos de esta hoja de ruta que llevamos y que hemos marcado todos los ayuntamientos en común, el nuestro, el de Soto del Barco y Muros, pues en estos momentos carece de sentido, porque somos municipios totalmente complementarios. Muros y Soto por las playas, la costa.. Y digamos que nosotros, como cabecera de comarca, tenemos todos los servicios básicos, además de nuestro patrimonio, de la hotelería... La apuesta de turismo de nuestro concejo siempre ha sido la que apuesta por el lema "Pravia, descanso de reyes". Es una villa tranquila, pero que tiene un gran patrimonio y mucha historia. El hecho de haber sido capital de la monarquía asturiana te da un plus. A la gente eso le atrae, la historia le gusta, y tenemos que explotar esas virtudes que tenemos y la tranquilidad que te ofrece nuestro territorio y una villa con todos los servicios y muy bien comunicada.