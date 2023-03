La instalación de una barrera bloqueadora para controlar el tráfico en la calle Valdés Pumarino de Candás ha provocado numerosas críticas vecinales. La causa es la elevada inversión que ha sido necesaria para poder ejecutar la obra, casi 49.000 euros. Una cifra que algunos candasinos ven "demasiado exagerada”, teniendo en cuenta que, a su juicio, "hay otras prioridades más importantes a las que destinar el dinero".

"No voy a entrar en si el coste es elevado o no para el tipo de mecanismo que es, porque no lo sé, ¿pero no hay necesidades más importantes? Yo, por ejemplo, vivo en San Antonio y esa zona da pena verla”, opina un vecino. Su postura es compartida por numerosas personas que han mostrado su rechazo a la actuación, no solo por el elevado coste sino por el plazo de ejecución.

Las obras comenzaron a principios de febrero y tienen un plazo de siete semanas, durante el cual se ha cortado el tráfico desde el entronque con la calle Tenderina hasta la finalización de la vía. A la vez, se ha limitado el paso de vehículos de más de 3.500 kilos por la zona donde sí está abierta la circulación. De esta forma, para facilitar el tráfico y dar servicio a los vecinos, se ha establecido el doble sentido en la calle San Antonio y se han eliminado provisionalmente los aparcamientos desde la plaza de El Cueto hasta la carretera del faro.

La actuación pretende evitar el acceso no autorizado de vehículos a un área semipeatonal en determinados momentos de una forma eficaz. Hasta el momento, la circulación era cortada con una valla amarilla que la policía se encargaba de quitar y poner. El problema es que "la gente la movía cuando quería y los fines de semana había jóvenes que se dedicaban a hacer el tonto con ella", reconocen los propios vecinos.

La otra razón que llevó a los equipos técnicos a decantarse por esta opción es que el tradicional pivote que se puede subir y bajar ya había dado malos resultados en la zona, siendo varios los vehículos que chocaron con él hasta que quedó inservible y se sustituyó por la valla.

Los comerciantes defienden la necesidad de la actuación, aunque la ven "demasiado excesiva para una calle como esta". "Estaba claro que había que hacer algo, pero quizás no es la mejor solución. La idea principal no es mala, pero la gente está muy enfadada por lo que ha costado", opina un comerciante de la zona.