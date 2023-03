María Area es una atleta con mayúsculas. Una persona que desafió a la enfermedad con el deporte y que este viernes recogió en el teatro Prendes el premio "Mujer del año" de Carreño. “Sufrí una lesión de columna y la única opción era hacer deporte, así que me compré un libro de ejercicios y lo hacía entero dos veces al día”, recordó en el emotivo acto de entrega del galardón.

Tenía en aquel entonces 38 años. Era el año 1985 y recuerda que "en Candás no había nada, por lo que tuve que buscarme la vida”. Comenzó haciendo gimnasia de mantenimiento y kárate. No fue hasta 1997 cuando su hermano, Rafael, la retó a hacer la carrera Candás-Luanco y descubrió su amor por el atletismo. Fue gracias, según apuntó, a otra corredora que la animó a hacer la prueba hasta el final. "Se llamaba Mariluz y a ella tengo que darle las gracias porque me enseñó la grandeza del atletismo", afirmó.

Hacer atletismo, apuntó, "es muy fácil. No necesitas nada, unas zapatillas y el pantalón más viejo que tengas en casa". "No concibo la vida sin el deporte, me dio salud y vida. Te enseña unas pautas que luego las normalizas en tu vida diaria", añadió Area.

La atleta veterana tiene en su haber más de cien títulos de campeona de España, 45 récords nacionales y nueve medallas en campeonatos internacionales. En la actualidad, compite en 60 y 100 metros lisos, y en lanzamiento de martillo, martillo pesado, disco y jabalina. Son pruebas que está preparando de cara a su participación en el campeonato estatal que se celebrará en Antequera (Málaga). Aunque, como reconoció este viernes, su sueño es poder ser campeona del Mundo. "No lo lograré, pero yo sigo luchando por ello", apuntó.

“María es un ejemplo de tenacidad. Contagia con su positivismo, su afán incansable de superación y constancia la hacen una mujer referente para las futuras generaciones. Es el espejo en el que pueden mirarse aquellas personas mayores que creen que no son capaces o que no encuentran la motivación para realizar ejercicio físico y mejorar su salud física y mental”, destacó la alcaldesa, Amelia Fernández.

En un año en el que el Candás ha sido reconocida como "Villa Europea del Deporte", la Comisión de Igualdad decidió sumarse y apoyar esta distinción entregando el galardón de "Mujer del año" a una vecina “cuya trayectoria deportiva es inigualable y ha conseguido la fuerza necesaria para afrontar los retos que su cuerpo físicamente le ha interpuesto. Una vida de superación constante en el que el deporte ha sido y es fundamental”, destacan a la hora de justificar el galardón.

Antes de la entrega del premio se llevó a cabo un coloquio en el que, aparte de la homenajeada, estuvieron presentes la deportista olímpica Ana Amelia Menéndez y la escritora María Teresa Álvarez. La charla estuvo dirigida por la periodista Cristina Gallo.