En la Asociación Adepas de personas con discapacidad intelectual de Noreña nada se les pone por delante: estos días andan inmersos en el reparto del segundo número de su periódico, "La Voz de Adepas", una singular iniciativa nacida de la mano del monitor de apoyo Álvaro Fuente, y que ha cosechado gran éxito en la Villa Condal.

Un equipo de ocho usuarios se han erigido en comité de redacción, y tras recibir las nociones necesarias para organizar, diseñar, elaborar y presentar un trabajo editorial de la misma manera que un periódico tradicional, se han lanzado a la edición con una tirada mensual de mil ejemplares, que se distribuyen entre los comercios locales y establecimientos públicos de la Villa Condal.

Ellos mismos se encargan de "tomar decisiones, buscar y recopilar información de interés general o las últimas noticias de sociedad, cultura y deporte de Noreña así como solicitar y gestionar los permisos necesarios para llevarlo a cabo", indica Fuente, que como fotógrafo profesional, les asesora con las imágenes. "A ellos les encanta, les gusta mucho hablar con la gente, y es fundamental que la gente los conozca a ellos; todos sabemos que existe Adepas pero a veces no se sabe bien lo que hacemos", sostiene el impulsor del proyecto.

No en vano este proyecto busca convertirse en un apoyo a la labor ocupacional del personal educativo de Adepas a través de este recurso pedagógico conel que los usuarios fortalecen sus habilidades en lectura y escritura, hagan reportajes, tomen fotos, interactúen con sus vecinos, conozcan la realidad y la cultura de su entorno y den a conocer sus inquietudes, trabajos y actividades.

Raquel Silva se confiesa "muy lectora", y por eso en este número hace una reseña sobre una novela de Sherlock Holmes que acaba de leer y que "me ha encantado". Juan Ernesto Barbeira, "Juanín" para todos sus amigos, no pensaba dedicarse a esta profesión, pero "me gusta, yo leo muchos libros y periódicos; al principio lo veía difícil, pero luego vi que no era para tanto", así que no dudó en sumarse al equipo junto a José Peláez, al que lo que mas le gusta "son los deportes", y Miguel del Amo y Rocío González, que destacan por sus cualidades como improvisadores en el ejercicio del periodismo.

Todos ellos aportan una nueva visión de Noreña, y lo que es más importante: la Villa Condal puede escuchar su voz de primera mano y conocer lo mucho y bueno que se hace en Adepas.