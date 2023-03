La Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la parroquia de San Pedro de Grado inicia este viernes los actos de la Semana Santa con el pregón de Pablo Álvarez, escritor y periodista de LA NUEVA ESPAÑA, especializado en información sanitaria. Será en la capilla de Los Dolores, a las 19.30 horas.

"Me siento muy privilegiado. En estos años pasados, he tenido la suerte de vivir el renacimiento de la Semana Santa de Grado y de admirar el enorme trabajo de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Las actividades de la Cofradía construyen comunidad, cohesionan al pueblo y aglutinan a participantes de todas las edades, empezando por muchos niños y niñas", afirma Álvarez. Además, el periodista destaca que los actos de la Semana Santa "son muy pedagógicos para creyentes y no creyentes. Incluyen todos los ingredientes esenciales de la vida: éxito, fracaso, traición, amor, muerte, esperanza… Por eso pienso que darles realce enriquece al conjunto de la sociedad".

En el pregón, Álvarez disertará, desde su condición de periodista, sobre algunas de las noticias falsas, conocidas popularmente como "fake news", más difundidas acerca de lo que el cristianismo es y representa. Álvarez se une así a la lista de pregoneros de la Pasión de Grado, en la que figura la filóloga, Marián González Rúa; la historiadora, Alicia Laspra, o la médico, Inmaculada González-Carbajal, entre otros.

Además, la agrupación religiosa convoca la segunda edición del concurso de embellecimiento de ventanas, balcones y escaparates de la Semana Santa de Grado. Para participar es preciso inscribirse antes del día 26 a través del correo electrónico cofradiacristobuenamuerte@hotmail.com o, de manera presencial, en el templo parroquial y en la casa rectoral.