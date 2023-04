El sueño de Helenio Canteli, de 87 años, se cumplió este viernes en Proaza. El Ayuntamiento homenajeó con el descubrimiento de una placa a su padre Aladino, último alcalde de la II República en el concejo y víctima de la represión franquista. Fue un acto de justicia que se hizo extensivo a todas las personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura. "Doy gracias, esto era necesario para que la figura de mi padre quede reparada", afirmó Helenio Canteli, natural de Caranga, al finalizar un acto que contó con la presencia del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, sobrino del regidor republicano homenajeado.

El alcalde ovetense acudió a Proaza en un día "muy difícil" para su concejo a causa de los incendios. "Estoy aquí porque quiero mucho a Helenio, ya que es un gran tipo, una persona familiar, buena gente y el único primo que me queda", resumió Alfredo Canteli. "Esta visita demuestra que quiere a su primo", destacó Helenio, muy emocionado y satisfecho con el reconocimiento público dado a su padre por la Corporación municipal, que aprobó por unanimidad la propuesta.

El acto fue conducido por la concejala del PSOE Julia Acebal, que dio paso a la lectura del acta plenaria por parte de la edil Nerea Díaz, y a las intervenciones de autoridades como el alcalde de Proaza, Jesús García, quien apuntó que el reconocimiento a Aladino Canteli "ha tardado en llegar". Sin embargo, afirmó que, con la placa en su recuerdo, se pretende "reivindicar la memoria frente al olvido". También habló el alcalde de Somiedo y presidente de la comarca Camín Real de la Mesa, Belarmino Fernández, quien subrayó que estas reparaciones públicas y la exhumación de las fosas ilegales, como la realizada la pasada semana en Grado, sirven "para recuperar la convivencia, ya que no puede haberla si las víctimas siguen sin identificar en las cunetas".

A Aladino Canteli lo mataron el 16 de diciembre de 1937, acabada ya la Guerra Civil en Asturias, y arrojaron su cuerpo a una trinchera en Las Caldas (Oviedo). Se había entregado a las autoridades después de que detuvieran a su mujer, que fue maltratada en los calabozos. La infancia y adolescencia de Helenio Canteli no fue fácil. En la década de los cincuenta del pasado siglo emigró a Bilbao para evitar los problemas que le generaban el acoso de algunos vecinos a causa de la filiación política de su padre. Se trata de unos hechos que describe en su libro "El Alcalde. Herencia política", en el que detalla la historia familiar.

Helenio Canteli no ha parado de exigir durante las últimas décadas la reparación pública de la figura de su padre. Por eso, este viernes se mostraba feliz de ver hecha realidad tal demanda. Hasta llegar al acto de inauguración de la placa han sido muchas las personas que se han implicado con la petición del octogenario. Es el caso del periodista Fernando Romero, del vecino Casimiro Álvarez o del diplomático de la Unión Europea, ya jubilado, César García Álvarez, natural de Caranga, como la familia Canteli. "Estoy muy orgulloso de la dignidad de mi concejo natal por este acto de dignidad y memoria, que ya era hora, porque una paz amnésica no es una paz", afirmó Cesar García. En ese sentido, aludió a las palabras del discurso ofrecido por Manuel Azaña en julio de 1938 desde el Ayuntamiento de Barcelona, en el que pedía "paz, piedad y perdón". "La paz no fue paz, porque era la paz de los vencedores y, a partir de 1975, hemos construido una paz que también requiere recordar y no ignorar, con un proceso de memoria activa dentro de la piedad y la voluntad de reconciliación" indicó.

También asistió al acto el director general de Emigración y Memoria Democrática, Olmo Ron, quien hizo énfasis en los valores de verdad, justicia y reparación. "Todos los demócratas tenemos que hacer un esfuerzo para estar en alerta ante ciertos discursos. Algunos dirán que se están abriendo heridas, pero como no cicatrizan es con el olvido, nunca será un método de reparación para las víctimas del fascismo y sus familiares", afirmó. Al reconocimiento de Aladino Canteli acudieron numerosos alcaldes de la comarca, como María Amor Álvarez Ardura, de Teverga; Elvira Menéndez, de Santo Adriano; María Díaz, de Yernes y Tameza, o Tomás Manuel Fernández, de Ribera de Arriba, así como el vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez; el exalcalde de Proaza Ramón Fernández, y el cronista oficial de Teverga, Celso Peyroux. También participaron los concejales del PP en Proaza y Teverga, Juan Álvarez y Ángel Lagar, respectivamente, y el secretario general del PSOE de Grado, José Ramón Menéndez.