El PSOE de Pravia ha presentado la candidatura a ocho de las diez parroquias rurales del municipio. En el acto para dar a conocer a los aspirantes, David Álvarez, regidor socialista de Pravia que repite como candidato a la Alcaldía del concejo, destacó “la importancia que tiene para nuestro proyecto contar con personas capaces para mejorar la vida en nuestro entorno rural” y “el compromiso de los candidatos, el amor por sus pueblos de las personas que dan un paso al frente poniendo cara al proyecto del partido”.

Seis de los ocho candidatos son en la actualidad presidentes de parroquia. Es el caso de Alberto Menéndez “Beto” (La Castañal), Francisco Rodríguez “Paco” (Folgueras), Conchita Calzón (Escoreo), Francisco González (Somao), Alejandro del Busto (Agones) y Luis Álvarez (Bances).

Mientras, optarán a recuperar las presidencias de otras dos parroquias: la de Santianes, donde se presentará Miguel Fernández, y la de Los Cabos, donde lo hará Daniel Gutiérrez, “Guti”.

En el caso de otras dos parroquias, David Álvarez ha manifestado el respeto a la labor que han desarrollado los presidentes a lo largo de estos años pese a defender proyectos políticos distintos. Es el caso de Loro (con candidatura del Partido Popular) y Sandamías (candidatura independiente), donde los socialistas no han buscado candidato esperando seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora. Según destacó Álvarez, “no tiene sentido confrontar cuando se trabaja en buena sintonía y los vecinos están contentos". "No todo en política es confrontar siglas, sino que debemos estar al servicio de la gente y escucharlos. Si las cosas funcionan no seremos los socialistas de Pravia los que pongamos trabas. Al contrario, seguiremos a disposición de estas juntas vecinales para seguir trabajando de la mano”, dijo el regidor.