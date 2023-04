"Con el cambio dado a la zona rural y el que se prevé en la villa, Grado será un sitio todavía más precioso para vivir"

José Luis Trabanco (IU), regidor de Grado, repetirá como candidato a la Alcaldía moscona. Acaba de ser ratificado por la coalición como cabeza de lista tras meditar mucho su continuidad por motivos personales. Aspira a revalidar el cargo y seguirá otro mandato, aunque avanza que será el último.

–Ha tardado en confirmar si quería repetir o no como candidato a la Alcaldía de Grado.

–Ha sido una decisión difícil, se unían muchos factores, entre ellos la salud, pero la ilusión y ganas de dar continuidad al proyecto ahora que la situación financiera permite mirar el futuro con optimismo ha podido con todo. Agradezco de nuevo a IU el apoyo para volver a encabezar la candidatura. Será la última vez, pero con la ganas intactas.

–Tiene mayoría absoluta. Espera revalidar el resultado.

–Ha habido una buena y eficiente gestión. Se han hecho muchas cosas, mejoras en la villa y una gran transformación de la zona rural. Tenemos un Ayuntamiento saneado. Cuando llegamos al gobierno, este era uno de los ayuntamientos más endeudados de Asturias, se debían 6, 7 millones de euros, y a fecha de hoy debemos trescientos y poco mil euros. Ahora mismo tendríamos la oportunidad, si quisiéramos mañana mismo, de poner la deuda a cero. Una situación que me parecía imposible hace unos años. Eso se consiguió y para mí es un tema muy importante. Esperamos tener de nuevo el apoyo suficiente para tener la tranquilidad de sacar adelante los proyectos, no debemos volver a vivir en el alambre político, eso es perjudicial para todos y todas.

–Una de las iniciativas más relevantes para el desarrollo de Grado es la revisión del Plan de Ordenación Urbana (PGOU).

–El Gobierno regional incluyó una partida presupuestaria para la revisión de nuestro plan urbano. Seguimos esperando que se nos trasfiera la partida comprometida para así poder sacar a contratación la revisión, que es muy necesaria y el primer interesado es el Consistorio. La idea es revisar los núcleos de población de la zona rural, aquellos que están creciendo y que tienen problemas para poder seguir haciéndolo por falta de suelo. Y también abordar el desarrollo de la villa, donde es necesario que se reduzcan las unidades de actuación ahora existentes para hacerlo práctico.

–¿A qué se refiere?

–Para iniciar promociones de vivienda, la planificación existente obliga a desarrollar grandes unidades de actuación y en la época que vivimos es imposible ejecutarlas, son demasiado grandes. Hay promotores interesados en impulsar vivienda sobre extensiones más pequeñas y eso tenemos que corregirlo cuanto antes. Durante estos años había peticiones concretas de particulares, pero siempre dijimos que para hacer cambios puntuales tendrían que llevar detrás un interés general. Ahora hay esa oportunidad de crecer en zona rural y en la villa y eso, todo ello, se estudiará en la revisión del plan general.

–¿Qué puntos de la zona rural están creciendo más?

–Algunos núcleos rurales ya están muy comprimidos. Hablo, entre otros, de zonas como Castañeo, La Mata, Sama, Bayo… Se trata de poder facilitar las cosas, porque hay núcleos en los que en 20 años no se hizo una casa. Se trata, por ejemplo, de toda la zona de influencia de la carretera AS-313 y de los lugares que están muy cerca de la villa. Luego hay otros pueblos que el crecimiento ha sido mínimo.

–¿Qué zonas de la villa tienen expectativas de más desarrollo?

–Eso lo tendrá que determinar la revisión del plan con criterios técnicos. Pero hay muchas zonas que tienen unidades de actuación para desarrollar. Desde Suárez Valdés hasta las Calles Nuevas incluidas, la zona del entorno de la carretera AS-312 ,que sube hacia La Mortera, entre otras. Hay varios puntos y también se puede buscar que no solo sea vivienda en altura, sino construcción tipo unifamiliar o adosada… Y que haya precios competitivos, eso es fundamental. Esperamos que se vayan desarrollando, se ganará población y además la construcción da también ingresos al Ayuntamiento, que revierten en nuevas inversiones para los vecinos. Se trata de hacer una buena revisión del plan para facilitar un crecimiento que sea ajustado y bien ordenado.

–El polígono de La Cardosa va creciendo en los últimos años.

–Hubo un momento antes de la pandemia que empezó a crecer, a despegar, con cinco o seis naves nuevas, pero llegó la crisis del covid y se volvió a parar, como ocurrió en todos los sitios. Esperemos que vuelva a recuperar y tengamos que aumentar el suelo industrial. Si no tenemos un Amazon, podemos tener muchas empresas medianas que generen actividad económica, ojalá dentro de poco estemos pensando en ampliar la zona industrial, por estar colmatada La Cardosa, esa sería una buena noticia.

–Hay algunos proyectos de envergadura para la villa. Entre ellos, esa ronda del Cubia o circunvalación del núcleo urbano para sacar tráfico del centro.

–Sí, es un anteproyecto. Habrá que negociar la financiación con otras administraciones. Iría por la zona de detrás del Ayuntamiento y llevaría también carril bici. La idea es sacar tráfico del centro y conectar con carril bici los extremos de la villa, los accesos a la zona de instalaciones deportivas y de centros educativos. En la villa se ha hecho la obra de la calzada hacia las calles nuevas, Alonso de Grado y Eduardo Sierra, para humanizar espacios para el ciudadano, seguir en esa línea la ronda del Cubia es esencial, jugará un papel importantísimo en el entramado urbano. También seguir potenciando nuestra zona rural que dio un gran cambio en estos últimos años, con dotaciones de servicios, alumbrado con tecnología led, estaciones de tratamiento de agua para servicio a numerosos pueblos que tenían el agua en malas condiciones... Con trabajo todo se consigue.

–Entre los planes previstos está el de la semipeatonalización de otro tramo del casco histórico.

–Sí. La zona existente ahora queremos ampliarla, desde Cimadevilla, con el entronque calle Asturias, hasta unirlo con la plaza General Ponte y el parque. Sería todo semipeatonal, porque el acceso a garajes y la carga y descarga se seguiría manteniendo. Este proyecto, junto al del arreglo de la zona del casco histórico con remodelación de calles y plazas y otros en proceso, como el área de la calle Eduardo Sierra, darán también un cambio muy positivo a la villa, un núcleo para el disfrute de los ciudadanos, para vivir y vivirlo.

–¿Cuál es el proyecto de la zona de Eduardo Sierra?

–En esa zona, en Eduardo Sierra, está ya en marcha la nueva sede del Museo Etnográfico de Grado. El Ayuntamiento también compró las casas en ruina que hay en frente para aumentar ese proyecto museístico. Esto, además de las obras del centro cultural en marcha y lo anteriormente citado, será un giro radical para la villa.

–¿Qué expectativas de crecimiento poblacional tiene Grado?

–Yo soy optimista revisando los números. Indican que hay gente llegando a vivir a Grado, me explico: si tenemos una media 200 fallecimientos al año y una media de cincuenta nacimientos, el desfase negativo es en torno a 150 ciudadanos. Sin embargo las bajadas anuales de población están ahora en torno a 30 personas de media, lo que deja claro que a Grado están viniendo a vivir nuevos ciudadanos. La clave es que la gente joven tenga trabajo digno, porque si tienes 25 años y no tienes un trabajo digno y estable, no tienes hijos. Eso es clave, y siempre digo que el empleo digno y estable para la gente joven es fundamental. Si trabajas con un contrato de 6 meses y ganas 800 euros o mil, estás pensando en poder pagar la casa o la luz, no en tener familia. Esa es la realidad y desde las administraciones tenemos que trabajar en la medida de nuestras posibilidades y competencias con medidas que favorezcan la creación de empleo.

–Grado vive tradicionalmente del comercio y del sector servicios.

–Grado funciona, de toda la vida, con el sector servicios, y el mercado es la vida de Grado. Por eso fue tan importante la remodeación del mercado que se hizo, era importante acertar para no dañarlo, esa remodelación vino para quedarse.

–Estar conectado por autovía ha supuesto para Grado un avance muy importante. Es clave para el crecimiento futuro del concejo, ahora que también la pandemia ha cambiado los gustos a la hora de elegir vivienda y muchos buscan zonas menos pobladas y rurales.

–Correcto. Se puede vivir en Grado y con la autovía los tiempos de desplazamientos a los grandes centros de trabajo de la región son rápidos. Grado ofrece grandes ventajas para vivir. En materia de instalaciones deportivas y actividad cultural estamos con un nivel muy alto en relación a la población que tenemos, hay infraestructuras de todo tipo, además de tres colegios y dos institutos. Hay naturaleza, tranquilidad y calidad de vida. Pero, con el cambio dado a la zona rural y el que se planifica en la villa, Grado es y será todavía más un sitio muy precioso para vivir.