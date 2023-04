"La gente va a quedar admirada y sorprendida", dice el periodista, escritor y cronista oficial de Teverga, Celso Peyroux, sobre la inauguración de la exposición sobre sus "55 años de periodismo". La muestra incluye un centenar de murales con los reportajes más importantes publicados por el autor en LA NUEVA ESPAÑA desde hace más de medio siglo. "Todo ello va armonizado con viejas fotografías, personajes conocidos e ilustres, tanto políticos como poetas, deportistas y gente del mundo de la cultura; el visitante va a encontrar desde el primer reportaje que hice en mayo de 1968 a los últimos", avanza Peyroux. La inauguración está prevista para el mediodía del sábado en la Casa de Cultura de San Martín.

Esa primera información de 1968 titulada "Los vigías de Fresnedo, gran motivo turístico" fueron las primeras letras de Peyroux como periodista en las que reflejó el descubrimiento de unas pinturas de la Edad de Bronce por un joven pastor llamado Mino Miranda, firmando como Celso García. "Lo había sacado en la hoja parroquial, pero alguien me dijo que era un artículo de periódico, así que lo trabajé y lo envié con un rollo de fotos a las dos semanas. Al día siguiente, lo habían publicado con titular de Evaristo Arce", recuerda. A ese reportaje se sumaron muchos más, que ya rubricó con su pseudónimo, Celso Peyroux, que tomó del pueblo al que fue a vendimiar en Francia con 17 años de edad. Allí realizó sus estudios superiores y, de vuelta, fue cuando comenzó con la actividad periodística.

Su primer artículo como Peyroux reflejó "el grave problema que había en Teverga, con 500 mineros de Hullasa que pasaban por un momento difícil porque querían incorporarse a Hunosa". Estuve un mes con un magnetófono recogiendo todos los testimonios de obreros, ingenieros, bares... Se lo propuse a Arce y lo hicimos conjunto con el titular 'Hullasa se vende por una peseta'. Gustó tanto que estaban encantados conmigo y me propusieron ser corresponsal. A partir de ahí, empecé a mandar crónicas", recuerda.

Inició así una profesión que siempre había amado. Su gusto por la literatura, la filosofía y las letras desde pequeño le fue enfocando hacia el periodismo, algo que reconoce que siempre le apasionó: "Mi madre fue corresponsal de prensa, administrativa y repartidora de LA NUEVA ESPAÑA durante quince años por todo Teverga, distribuía doscientos periódicos diarios junto con otros que venían de Madrid, y siempre me llamaba la atención".

Como periodista, cubrió todos los actos y sucesos acontecidos en el concejo y los municipios limítrofes como Quirós, Proaza y Santo Adriano que, en 1972, agrupó en una comarca que acuñó con el nombre de los Valles del Trubia. "Llevamos 45 años llamándonos así, aunque desde el punto de vista turístico los llamaron Los Valles del Oso'", señala. Han sido cientos los artículos que Peyroux ha firmado sobre la actualidad de una zona que lleva profundamente en el corazón.

Han sido 55 años de actividad periodística en los que ha habido momentos malos y buenos. Así, lo peor para este plumilla fue el cierre de la minería en el municipio en 1992 o cubrir el accidente de la mina Mariquita de Santa María de Quirós, donde murieron seis mineros en una fatal jornada de viernes en la década de los 70 del pasado siglo. "Acudí como enviado especial por mandato de Luis Alberto Cepeda y, cuando llegué al periódico, a la una de la madrugada, era incapaz de escribirlo. Tuvo que escribírmelo Faustino Fernández Álvarez, mientras yo le dictaba, porque se dio cuenta de que no era capaz de ponerme en la máquina y se ofreció. Eran las dos de la mañana y estaba toda la redacción en vilo, con los talleres parados. No fui capaz de la vivencia humana de ver seis cadáveres y los testimonios de compañeros y familiares", apunta.

Pero también ha vivido grandes momentos. "Lo mejor del periodismo han sido los hombres y mujeres que he entrevistado, es lo que sociológicamente más me enriqueció y me hizo un hombre. Sus testimonios los guardo como lo más preciado y precioso. El ser humano es lo mejor que me aportó la profesión", afirma Peyroux, quien destaca algunos de esos encuentros para entrevistas y reportajes, como Joaquina Tuñón, de Bandujo (Proaza), y tantos otros habitantes de los Valles del Trubia. También hay personalidades conocidas como el Rey Juan Carlos. "La primera vez que le vi fue en 1980, cuando se hizo la Fundación Príncipe de Asturias en el hotel de La Reconquista de Oviedo, acababa de escribir mi primer gran libro 'Teverga, historia de vida de un concejo' y se lo entregué, ya que sale la anécdota de cuándo fue a cazar un oso a Teverga. Estuve más de media hora hablando con él" rememora el periodista.

Su vínculo con la familia real siguió con el actual rey, Felipe VI, al que guio durante el recorrido por las calles de San Martín con motivo de la entrega del premio "Pueblo ejemplar" a la comunidad tevergana. "Nos vemos siempre que viene a Asturias. Me dice Fernando Delgado, el cronista oficial de Morcín, que siempre que lo encontramos no voy yo a saludar, si no que viene el Rey a saludarme. Cada vez que me ve me da un abrazo generoso y hermosísimo, nos tenemos un cariño muy especial", señala.

Son muchas las vivencias y anécdotas que Peyroux guarda con cariño en su memoria y corazón tras 55 años de actividad periodística. Una profesión que llevará con orgullo y a gala hasta el día en que ya no esté en este mundo, porque "nunca se dejar de ser periodista, esto es una vocación", concluye el tevergano.