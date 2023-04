Juan Cañal, secretario general de la Agrupación Socialista de Nava, actual regidor y candidato a la alcaldía para las elecciones de mayo, tildó este lunes de "lamentables" las declaraciones del edil y candidato local del PP, Pablo Onís, en relación a una ayuda regional para la limpieza de montes que no ha sido concedida al Ayuntamiento. Cañal sostiene que las manifestaciones de Onís, en las que le exige explicaciones por no lograr la ayuda, "vuelven a poner en evidencia su escasa dedicación como edil en el Consistorio".

"Los criterios de adjudicación de la subvención de las fajas auxiliares contra incendios fueron puestos a su disposición a través de comunicación telemática, la semana pasada", subraya el regidor, para quien "el candidato popular no está capacitado para optar a la alcaldía cuando no sabe interpretar una resolución de la Consejería de Medio Rural". "No ha sido el Ayuntamiento quien ha rechazado la subvención, sino que le fue denegada debido a que Nava no forma parte de la lista de concejos que están en alto riesgo" indicó Cañal, para quien "ni el candidato del PP ni el de Foro tienen el derecho moral para dar lecciones sobre incendios y su protección, ya que ellos sí que rechazaron una subvención como la que nosotros perdimos durante el mandato en que gobernaron".