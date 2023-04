Teverga pasa revista a la trayectoria de Celso Peyroux, "orgullo del concejo"

No se podría conocer la historia reciente de Teverga sin la aportación de Celso Peyroux. El periodista, escritor y cronista oficial del concejo fue durante 55 años la voz de quienes no la tenían. En sus artículos de LA NUEVA ESPAÑA retrató "la vida de estos valles, de sus gentes, sus personajes ilustres...". "Todo estamos en deuda con él. Debemos darle las gracias por la cantidad de información que ha plasmado sobre esta zona", aseguró la alcaldesa tevergana María Amor Álvarez durante la inauguración de la exposición que repasa la extensa trayectoria periodística.

La Casa de la Cultura de San Martín rebosó ayer admiración y respeto hacía un profesional para el que lo más importantes son sus "protagonistas". Los hombres y mujeres que ilustraron sus trabajos y de los que, a pesar del paso de los años, nuca se olvida. De ellos recuerda sus nombres, su historia... "Fueron momentos muy bellos y momentos muy trágicos. Podría estar toda la mañana contando tantas anécdotas", reconoció.

Y así lo hizo, o al menos un pequeño resumen de lo que fue casi toda una vida. Como cuando en noviembre de 1971 una explosión de grisú acabó con la vida de seis trabajadores. "Llegamos a la redacción a las dos de la madrugada, cuando normalmente el periódico cerraba a la una, entre lágrimas y conduciendo como locos. Al día siguiente la noticia salió en portada; así era el periódico de entonces", recordó.

O la vez que lo llevaron al cuartel de Trubia de la Guardia Civil por escribir un reportaje sobre el éxodo rural al creer que estaba haciendo propaganda de izquierdas. Y qué decir de cuando en un incendio dejó su cámara a un lado para ayudar a los bomberos.

Eran otros tiempos. La red de carreteras era prácticamente inexistente, no había móviles para comunicarse al instante ni ordenadores que facilitasen escribir más rápido las noticias. Aún así, Peyroux ejerció un periodismo de calidad difícil de superar. "No es fácil valorar lo que sacas y lo que no, si pones todo lo que ten dicen. Detrás de un artículo hay mucho trabajo y Celso vivió también una época donde le tocó escribir historias muy tristes", explicó el cronista oficial de Quirós, Roberto Osorio.

Por todo eso, "debemos darte las gracias por tanto y por todo. Es un orgullo que las generaciones futuras conozcan la historia de sus familias, su pasado, gracias a ti".

Cincuenta y cinco años de artículos que ha sido recogidos en veinticinco tomos "que quedarán en Teverga o pasarán al Archivo Histórico de Asturias". Además, quienes lo deseen podrán pasar a lo largo de los próximos días por la exposición de la Casa de la Cultura de San Martín, en cuyas paredes cuelgan recortes y fotocopias de los reportajes de Peyroux. Tanto artículos como fotografías como personajes ilustres. Destacan, por ejemplo, las instantáneas que tiene con el Rey Felipe VI, quien siempre lo saluda con un cariñoso abrazo cuando se ven. "Es él quien me busca a mi, no al revés", afirmó. De su padre, el Rey Emérito también guarda un grato recuerdo tras poder "conversar varias veces con él en el hotel Reconquista".

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, también quiso acompañar a Peyroux en un día tan especial. "Venimos poco, pero esta es nuestra tierra, donde nacimos. Ahora me encuentro en Oviedo, pero si en algo puedo ayudar siempre estoy ahí. Teverga tiene un gran recorrido y se pueden hacer muchas cosas. Todos unidos tenemos que luchar porque el concejo salga adelante. No es solo paisaje y hostelería, tiene muchas cosas más", aseguró Canteli tras entregar un pequeño detalle al homenajeado.

Quienes no pudieron asistir también tuvieron palabras de cariño para el periodista. Fue el caso de Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias; el secretario general de la Casa Real, Domingo Martínez; y Esther García, presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, entre otros.