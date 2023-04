Independientes por Noreña (IPÑ) aspira a revalidar la alcaldía de la Villa Condal por tercer mandato consecutivo con la regidora, Amparo Antuña, de nuevo al frente y con una lista continuista, en la que figuran sus ediles actuales con ligeras variaciones en los puestos de salida.

Tras Antuña irá de nuevo Ana González Colunga, actual teniente de alcalde, y sube hasta el puesto número tres José Tamargo Rodríguez. El resto de la lista se compone por los actuales ediles Pelayo Suárez Colunga, María Pilar Cuesta Blanco, María Luisa Fonseca Villaverde y Alejandro Suárez Colunga.

La lista se completa con Julio César Rodríguez Amado, Eva María Nunes Pires, Álvaro Roces Cuesta, Patricia Redondo Santiago, Emilia Colunga Cuesta, José Manuel Flórez Riesgo, Nuria Alperi Pinedo, Mario Suárez Colunga, Patricia Fonseca Casero, Florentino Olay Álvarez, Faustino Monte Lubiano y Ana María Suárez Pampin.

"Me siento con fuerzas para volver a presentarme, tengo ánimos para seguir trabajando por el concejo", sostiene Antuña, quien quiso recalcar el día que se anunció de nuevo como cabeza de lista que "lo que esta candidata empieza, lo acaba", despejando así cualquier duda sobre su futuro después de las elecciones. "No me presento para engañar a mi grupo ni a los noreñenses", sentenció a propósito de lo que puedan deparar las urnas tras la cita del próximo mes de mayo.

Antuña asegura que el balance de los dos últimos mandatos ha sido "positivo", pese a que los últimos años han estado marcados por la pandemia. No obstante, aquellos proyectos que se quedaron postergados entonces están ya "en vías de licitación y se van a realizar", como es el caso de la Casa de la Música, ya en marcha. Para todo ello cuenta de nuevo con sus colaboradores más fieles.