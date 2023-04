Elisa Seijo es psiquiatra infantil y de la adolescencia, responsable de la unidad de Hospitalización de Psiquiatría Infantojuvenil del HUCA y vocal de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, así como vicepresidenta primera del Colegio Oficial de Médicos. Este jueves ofreció una charla sobre la salud mental de los adolescentes en Noreña, invitada por la Asociación Cultural Contigo y con la moderación de la psicóloga Isabel Cocaña.

-¿Era la salud mental de los adolescentes la gran olvidada?

-Yo creo que aún hay mucho estigma a este respecto. Hasta hace no demasiado tiempo se consideraba que los niños eran felices y punto, y que no estaban tristes siempre que sus necesidades básicas estuvieran cubiertas. La psiquiatría en general, y la infantojuvenil en particular, ha tenido un desarrollo más tardío que el resto de las especialidades médicas. Durante la pandemia nos hemos olvidado un poco de los niños y los adolescentes, por un tema de prioridades: lo primero que había que hacer era sobrevivir y parar los fallecimientos. Luego se fueron desarrollando medidas de protección y aislamiento que han afectado mucho a la población en general y a los niños y adolescentes, olvidándonos un poco de qué etapa estaban viviendo. Fueron los que más tiempo estuvieron metidos en casa, sin poder salir ni ir a los colegios. A nivel evolutivo y de desarrollo mental, la necesidad de socialización en la infancia y la adolescencia es altísima, se necesita el contacto, los lugares comunes, la sensación de pertenencia. Y todo eso no lo tuvieron. En el caso de los adolescentes, que tienen que empezar a tener unos patrones claros y unos límites, con figuras de referencia, tampoco las tuvieron. Las familias vivieron auténticos dramas con fallecimientos, despidos y situaciones muy complicadas que hicieron que lo último fuera ver qué le pasaba al adolescente. Perdieron un referente para madurar y crecer, para establecer su identidad. Además, no podemos olvidar que todo lo que les llegaba del exterior era desesperanza y desconsuelo. Fue una situación de duelo permanente que los afectó mucho. Muchos se acabaron refugiando en las redes sociales.

-¿Y las redes sociales aumentaron el problema?

-El problema no son las redes sociales en sí, sino el uso que se hace de ellas. En realidad, son una herramienta que bien usada no hay por qué demonizarla. Pero hay que saber cuál es su uso y regularlas de alguna manera. Durante la pandemia los chicos buscaron la socialización a nivel virtual, pero el gran problema que tiene es que no es real. Además, las redes que más se incrementaron son las que tienen que ver con la imagen, en un momento en que para ellos es fundamental. En las redes están viendo las imágenes llenas de filtros y pueden pensar que esa es la realidad, lo que genera una disonancia enorme entre lo real real y lo real virtual. Y se van quedando con lo segundo, porque es donde pueden ser quien quieran ser. Muchos chicos se han quedado enganchados ahí, sometidos a muchísima presión.

-Ha aumentado mucho el cyberbulling...

-Es otro de los grandes problemas. Y un gran factor de riesgo para situaciones de autolesiones o suicidio. Antes, cuando había acoso escolar, los niños salían del colegio, se iban a su casa y ya estaba. La tarde era suya y el verano también. Pero las redes sociales están presentes las 24 horas del día y los siete días de la semana, y la presión se incrementa.

-¿Qué tipo de regulación se puede aplicar en este sentido?

-En realidad, hay un reglamento, las redes sociales no se pueden usar en España antes de los catorce años, pero es fácil de burlar, basta con poner un año de nacimiento falso. Lo que sí se necesita es un control, una supervisión. No podemos pensar que el adolescente siempre va a tratar de transgredir los límites. Y ese papel recae en los padres, en los tutores, y lo que hay que procurar es una educación en este ámbito.

-¿Son conscientes las familias de esta necesidad?

-Hay que hacer un esfuerzo en educación. Lo fundamental en el desarrollo de un niño y un adolescente dentro de una familia es el modelaje. Ellos copian las conductas. No puedes decir que no usen el móvil en la mesa cuando tú lo usas. Es difícil, pero más que legislar, lo que tenemos que hacer es tomar las riendas y educar.

-¿Qué tipo de problemas están llegando a las consultas tras la pandemia?

-Estamos hablando mucho de autolesiones e intentos de suicidio. En 2018 y 2019 hubo siete suicidios de menores de 15 años. En el 2020 fueron 14, y en el 2021 fueron 22. Es muy alarmante, y por eso se está constantemente haciendo hincapié en que necesitamos un plan nacional con herramientas para hacer frente a estas situaciones. También vemos conductas depresivas y ansiosas, trastornos de la alimentación que enlazan mucho con las redes y la imagen.

-¿Cómo pueden ayudar los padres a sus hijos en estas situaciones?

-Lo fundamental es conseguir mantener los canales de comunicación abiertos. Que el chico pueda ser capaz de comunicar que se siente mal en un momento determinado. No se trata de andar detrás de ellos, porque ya son son niños pequeños, pero sí que perciban que estamos. Hay que estar supervisando, sabiendo que estamos ahí y vamos a poder responder. Y, desde luego, cuando nos hablen de sus problemas, no minimizarlos. La mayor parte son cosas de la edad, pero si lo minimizamos dificultamos esa comunicación. Hay que escuchar, recoger y si en algún momento se ve que el chico lo está pasando mal, buscar ayuda. Estamos especialmente satisfechos de que contamos por primera vez en Asturias con un médico residente de psicología infantil y adolescente, una herramienta que va a ayudar mucho de cara al futuro.