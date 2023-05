Bimenes estrena en Fayacaba la Escuela de Escalada Peñamayor. La iniciativa de los aficionados Rubén Marcos y Sergi Munné para recuperar unas antiguas vías en desuso desde finales de los 70 del siglo XX ha cogido forma y se ha convertido en una nueva zona de alpinismo en Asturias, con ocho vías en dos sectores del macizo rocoso que el concejo comparte con Nava y Laviana.

"Ya casi nadie se acordaba de esto. Hicimos una labor de investigación en la que supimos que las vías las había abierto el Grupo de Montaña El Texu. Sin embargo, no se sabe quiénes fueron ni los nombres, por eso las vías no llevan el nombre original. No conseguimos dar con nadie de los que las habían hecho", lamenta Munné, quien detalla que encontraron dos antiguas vías y el resto, seis, han sido abiertas por ellos desde el pasado mes de noviembre.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación de Montañismo del Principado de Asturias, que donó parte de los materiales. Todos los equipos cumplen con las más altas normas de calidad y seguridad. Están fabricados en acero inoxidable. "Por durabilidad y resistencia, se pueden poner otros materiales pero a nuestro parecer es el mejor y también el recomendado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada", exponen los promotores.

Son ocho vías de dificultad media y baja. Con toda probabilidad se abrirán más en los próximos meses, hasta sumar una docena. A todas se accede desde el refugio de Fayacaba. Munné advierte de que hay que caminar un rato "entre cotoyes". Además, los dos sectores están separados por tan solo cinco minutos de caminata. Los que las han explorado este pasado fin de semana disfrutaron mucho de la experiencia: "Se probaron la mayoría de las vías, incluso con gente que nunca había escalado", dice.

La nueva zona de escalada es de acceso libre para todo aquel que quiera disfrutar de la subida a las calizas de Peñamayor y sus promotores ruegan que, en estos primeros meses, se haga la práctica deportiva con total seguridad. Como siempre, con el casco y todas las medidas preceptivas, pero también muy atentos a la pared durante los ascensos y bajadas, conocidos en la jerga como rápel. "Está listo para que vaya la gente, pero como está todo nuevo siempre hay cierto riesgo y, aunque hicimos una labor de saneamiento de la roca, puede haber algún bloque inestable", concreta Munné. También valoran modificar uno de los itinerarios que han creado debido a un bloque "demasiado grande".

Con esta nueva zona de escalada en Bimenes, que ha sido también respaldada por el Ayuntamiento, esperan dar nuevos espacios de escalada a los aficionados pues otras zonas cercanas están ya muy colmatadas con el auge en la práctica de este deporte en los últimos años. "Vendrá bien para descargar gente de otros sitios y creemos que va a haber afluencia, sobre todo en las zonas de dificultad baja", señala Munné.

Los escaladores han dejado un libro en el refugio montañero para que todo aquel que acuda conozca la historia de la escalada en Peñamayor y puedan también dejar sus impresiones sobre las vías, su dificultad y grados. Y para Munné, que lleva 25 años colgado de la pared, su favorita es la que han denominado "Sangre y viento" por la tempestiva jornada en la que fue abierta. "Tiene una dificultad 6C pero solo la he subido yo por lo que es subjetivo, a ver ahora si confirman o rebajan el grado de dificultad porque es algo que se hace por consenso". Por ello, espera recibir en el libro impresiones de los aficionados.

Los dos nuevos sectores de escalada están ya abiertos para que todos los alpinistas hagan cumbre en Peñamayor.