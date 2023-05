Grado está estos días de examen para ser Villa Europea del Deporte

Grado aspira a ser Villa Europea del Deporte en 2024. Y para ello una delegación de ACES Europe, entidad socia de la Comisión Europea y la Unesco que busca promocionar el deporte entre todos los ciudadanos de la Unión, está pasando revista a las instalaciones deportivas y clubes del concejo.

"En Grado tenemos mucho deporte, pero por encima de todo queremos poner en valor a las personas, toda esa gente que está en los clubes y tira del carro y sin los que el deporte no saldría adelante en nuestro concejo", destacó la edil del área, Lorena Cabo. Y estos son los deportistas y entrenadores, pero también los técnicos y todos esos colaboradores que trabajan de manera altruista.

La concejala, el alcalde, José Luis Trabanco, y el coordinador de Deportes, Juan Luengo, acompañaron al secretario general de ACES Europe, Hugo Alonso Castañón, y a los miembros fundadores de la entidad Alberto Díaz Pecanos y Antonio Grade Fonseca, a conocer las instalaciones y equipamientos del municipio y su funcionamiento.

La delegación de ACES Europe también visitó varios entrenamientos de clubes a lo largo de la jornada, donde pudieron comprobar la diversidad de prácticas deportivas que se realizan en el municipio desde la natación, tenis, piragüismo, gimnasia rítmica, hockey, ciclismo o rugby, entre otros.

Un recorrido tras el que la edil destacó "la ilusión" de todos los clubes y escuelas deportivas "que se están implicando para que todo salga perfecto". También valoró el apoyo de los vecinos "porque se volcó todo el mundo". Grado se batirá el cobre contra otras cuatro villas: Jaraíz de la Vega, La Nucía, Tarazona y Les Franqueses. Y en la villa moscona esperan que la intensa y diversa actividad deportiva les haga conseguir la distinción como Villa Europea del Deporte en 2024. Por ello, este martes, la delegación de ACES Europe mantendrá un encuentro con deportistas locales en la capilla de Los Dolores. El objetivo, "mostrar los más que sobrados méritos que tiene el deporte moscón para conseguir que Grado sea Villa Europea del Deporte en 2024".

Cita en Candás

Por otro lado, en Candás, Villa Europea del Deporte de este año, hicieron ayer una vez más honor al título con la celebración de un acto con deportistas y técnicos del mundo del ciclismo y alumnos del instituto de la capital de Carreño. "Lo más importante que tenéis que sacar de este encuentro es que debéis descubrir lo que de verdad os gusta, lo que queréis hacer en la vida. Todos los que estamos aquí lo hicimos. No siempre seréis los mejores, pero si hacéis lo que queréis eso es lo de menos", dijo a los jóvenes Kiko García Armendariz, exciclista y director técnico de la Vuelta Ciclista a España en el encuentro celebrado en el centro polivalente La Baragaña.

García estuvo acompañado de Fernando Escartín y los técnicos locales Marcelino Torrontegui, Joaquín González, "Chopi", y José Aurelio Barbas. También se sentó en la mesa Vicente González, responsable del servicio médico de la Mancomunidad Cabo Peñas. Todos ellos están ligados, de un modo u otro, al ciclismo. Y todos ellos destacaron en su intervención los valores que este deporte transmite: compañerismo, dedicación y esfuerzo.

"La bicicleta lo es todo. Ver el espíritu de superación de los ciclistas, cómo siguen pedaleando a pesar de las dificultades... Gracias a la bicicleta puedo decir que me siento realizado", afirmó Torrontegui, fisioterapeuta en siete Juegos Olímpicos. Y es que, "cuando una cosa te gusta en la vida no le ves lo malo". "La libertad de ir en bicicleta no la tienes en otros deportes", afirmó Escartín, ganador del Tour de Francia en 1999. El deportista recordó su debut subido a una bicicleta y el día que se tuvo que retirar tras sufrir una lesión en una caída en Villaviciosa. Ahora forma parte del equipo técnico de la Vuelta a España junto a García.

García y Escartín también hicieron balance de la recién terminada Vuelta Ciclista a España Femenina. "Las chicas se lo merecían y llevamos una gran sorpresa por el nivel enorme que. Han venido fuertes y para quedarse”, aseguró el ganador del Tour en el encuentro, moderado por Manuel Muñiz, gerente del Patronato Deportivo de Carreño.