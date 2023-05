Las mujeres tienen mucho que decir en Carreño. Emprendedoras, vecinas y representantes de entidades locales participaron ayer en el primer encuentro "Con voz de mujer", un foro pensando para intercambiar proyectos y crear sinergias entre distintos perfiles y edades. La jornada sirvió como una primera toma de contacto y dejó una conclusión clara: falta relevo generacional.

“La gente joven no se integra en las asociaciones y es algo en lo que tenemos que trabajar”, subrayó la alcaldesa, Amelia Fernández, en la inauguración de la cita. Su opinión fue compartida minutos después por las participantes. "Nuestra intención es seguir creciendo, incorporando a hijas o nietas de socias, pero echo en falta que la gente joven sume. Se puede hacer mucho más en conjunto y por eso estos foros son tan importantes", afirmó Josefina Vega, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales Nosotr@s.

La principal razón de esta falta de relevo es la dificultad para conciliar. “No podemos juzgar a una mujer que tiene dos o tres hijos y trabaja por no incorporarse a las asociaciones. ‘Con tiempo propio’ se creó precisamente a partir de que las integrantes estábamos libres”, señaló Mariví Alonso, vocal de esta entidad en Carreño.

Esa dificultad para conciliar quedó patente en el propio encuentro. Las emprendedoras Cristina Osete y Eva González contaron cómo fue a partir de quedarse embarazadas que decidieron apostar por abrir su propio negocio, lo que les permite tener horarios más flexibles. Además, ambas trabajan desde casa. “Emprender es difícil. No es bonito ni un camino de rosas”, afirmó Osete, especialista en marketing digital y fotografía que trabaja desde la Residencia Empresarial de Prendes. Tanto ellas como las otras dos emprendedoras participantes, Laura Rodríguez (fotógrafa) y Natalia Castro (diseñadora de moda), están asentadas en parroquias rurales del concejo. Algo que no sería posible, aseguraron, sin la expansión de la fibra óptica. “Tener conexión como si viviéramos en el centro de Gijón es un lujo. Hay que visibilizar que en la zona rural no solo se tiene que emprender en agricultura o ganadería, sino que te puedes dedicar a otros muchos sectores”, opinaron.

Las cuatro mujeres también defendieron la necesidad de volver a impulsar más la relación entre vecinos. “Hay mucha gente joven volviendo a la zona rural, pero nos falta volver a juntarnos como se hacía antes. A veces, no sabes quién vive al lado”, opinó Osete. En ese sentido, la edil Cecilia Tascón adelantó que desde el Ayuntamiento están trabajando en elaborar un listado con todos los emprendedores y negocios del concejo. “Es fundamental saber lo que tenemos en Carreño”, dijo.

Tras el encuentro celebrado en el centro polivalente de La Baragaña, las participantes disfrutaron por la tarde de un recorrido guiado por Candás a cargo del módulo de actividades turísticas del taller de empleo.