Diez años subiendo el telón. El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Ramón Areces de Grado celebra el décimo aniversario del musical que organiza cada curso con la obra "Grease", que fue la primera representación que se hizo allá por 2013, cuando un grupo de profesores se animó a plantear una actividad artística como complemento a la formación académica. Ha llovido mucho desde entonces y el éxito continúa, con cada vez más alumnos implicados en el proyecto.

Este miércoles se representó el musical para más de 200 escolares del concejo. Los próximos días 9 y 16 de este mes habrá funciones abiertas al público. La recaudación es a favor de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas y de la Asociación Síndrome de Noonan. La cita es a las 20.00 horas.

Los estudiantes están deseando que todos los moscones vean lo bien que se les da bailar, cantar y actuar, sin olvidar el detallado trabajo que hay en decorados, atrezo o sistemas de sonido e iluminación, porque todo lo hacen ellos. En esta ocasión, el musical "Grease" cuenta con un plantel de 25 actores, un coro de 70 alumnos con 8 voces solistas y un cuerpo de 21 bailarines, además de todos los alumnos que trabajan tras los bastidores.

"Hemos puesto mucho esfuerzo", dice la alumna Rosa Inés Gaona, una de las bailarinas. Un trabajo que demostraron este miércoles en la representación para los colegios, finalizada con un sonoro aplauso que esperan repetir en las funciones abiertas. "Al ser un musical basado en una película antigua, que la gente ha visto, seguro que va a gustar. Además, nos estamos esforzando mucho para que todo salga bien y guste", señala la también alumna Olga Andrade.

El musical "Grease" del Ramón Areces se compone de diez canciones repartidas a lo largo de catorce escenas con "canciones que son un tributo a los primeros años del rock and roll, el de los años 50", detalla el libreto. Entre ellas "Grease lightning", "Sandy" o "Tú serás para mí". "Es mi segundo año de solista y me gusta mucho, es una actividad que me hace estar un poco nerviosa pero, en cuanto me suelto y estoy un rato, lo paso muy bien", comenta Sara Miranda, una de las voces solistas.

El musical se ha convertido en uno de los atractivos del centro y son muchos los nuevos alumnos que llegan con la ilusión de formar parte del proyecto. Los que ya tienen experiencia lo recomiendan como Izán Martínez, quien destaca que "es una buena experiencia y será difícil que tengamos otra oportunidad de hacer algo así una vez que acabemos el instituto".

El alumnado del Ramón Areces volverá a las tablas los viernes 9 y 16 para enseñar al público el musical "Grease" y todo el trabajo que ha hecho durante el curso bajo la coordinación de la docente de música Cristina Cañedo.